Amazfit Active 2 Square è lo smartwatch che unisce sport, look classico e tecnologia

Amazfit continua a sfornare smartwatch, essendo divenuto uno dei brand di riferimento per sportivi, e non solo. Lo conferma l’arrivo di questo Active 2 Square, pensato sempre per lo sport, ma con un look ancor più classico e particolare del solito, per via di una forma leggermente allungata. Naturalmente, non si rinuncia a tutte le funzionalità tipiche della serie.

Il nuovo Active 2 Square, che segue il fratello dal quadrante circolare, presenta un display AMOLED da 1,75 pollici, protetto da vetro zaffiro per resistere ai graffi e garantire una buona durabilità. La forma è rettangolare, con angoli e bordi dolcemente arrotondati, per uno stile sobrio ma moderno, che per strizza anche l’occhio a chi ama il classico. La luminosità dello schermo arriva fino a 2000 nit, assicurando una chiara leggibilità anche alla luce diretta del sole.

Active 2 Square supporta oltre 160 modalità di allenamento, inclusi sport come padel, HYROX e tennis. È inoltre disponibile la navigazione con mappe offline e la funzione di ritorno al punto di partenza, utile per escursioni o corse in percorsi non familiari.

Il monitoraggio dei parametri legati alla salute e al recupero è, invece, affidato al sensore ottico BioTracker 6.0 PPG, supportato anche da algoritmi Wild.AI che consentono un’analisi più specifica per l’utenza femminile, adattando i dati alle caratteristiche fisiologiche individuali.

Dal punto di vista dell’autonomia, lo smartwatch può raggiungere fino a 10 giorni di utilizzo con una singola ricarica. Lo smartwatch pesa appena 31 grammi, risultando così adatto anche all’uso prolungato.

Si gestisce tramite app Zepp, che permette di raccogliere visualizzare i dati raccolti, oltre a poter sfruttare Zepp Aura per il benessere mentale, Zepp Coach per l’assistenza agli allenamenti e Food Logging, dedicato alla registrazione e valutazione nutrizionale dei pasti. Inoltre, con l’autorizzazione dell’utente, i dati possono essere sincronizzati con piattaforme esterne come come Salute di Apple , Google Fit, Health Connect, komoot, Relive, Strava e TrainingPeaks.

Prezzo e disponibilità

Amazfit Active 2 Square è disponibile al prezzo consigliato di 149,90 euro.