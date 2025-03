JBL è l’anima della festa con Partybox 520 ed Encore 2

Pubblicità

Feste ovunque con i nuovi speaker JBL PartyBox: il produttore promette “suono potente”, giochi di luce immersivi e connettività multi-speaker senza interruzioni.

Dotati di JBL Pro Sound e della tecnologia AI Sound Boost, questi speaker sono indicati come ottimizzati per l’output audio per “bassi dinamici e alti cristallini”, assicurando la riproduzione impeccabile della musica in vari ambienti, anche salotto, giardino, a bordo piscina.

JBL PartyBox 520

JBL PartyBox 520 è l’ultimo arrivato nella linea PartyBox, nonché il più potente speaker a batteria della serie. Vanta un design resistente agli schizzi con certificazione IPX4, manico telescopico e le ruote più larghe e robuste. Il produttore riferisce di 15 ore di autonomia con una singola carica, evidenziando che con le batterie sostituibili e le funzionalità di ricarica rapida, la musica può continuare senza interruzioni.

La tecnologia AI Sound Boost analizza il segnale musicale in tempo reale per ottimizzare le prestazioni del driver, promettendo “un suono più potente e privo di distorsioni”. Auracast, invece, assicura l’abbinamento facile con altri speaker compatibili, permettendo di creare un sistema audio completamente connesso con un audio avvolgente.

JBL Partybox Encore 2

Lo stesso suono potente, in un design ancora più compatto. JBL PartyBox Encore 2 offre Bluetooth 5.4 LE Audio, oltre a essere dotato di manici ergonomici che dovrebbero garantire una maggiore portabilità. Questo speaker include il microfono wireless utilizzbile per karaoke e un gioco di luci dinamico per illuminare le feste. L’autonomia è indicata fino a 15 ore; la ricarica rapida di 10 minuti garantisce altri 80 minuti di riproduzione.

JBL PartyBox 520 sarà disponibile a partire da giugno 2025; il prezzo di listino è di €799,99; JBL PartyBox Encore 2 sarà disponibile a partire da aprile 2025 con un prezzo di listino che è di €349,99.

Anche i nuovi modelli saranno disponibili su Amazon al lancio: nel negozio del marchio sono proposti anche i modelli precedenti di Partybox a prezzo scontato.