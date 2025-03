Google vuole portare su PC tutti i giochi Android

Pubblicità

Google Stadia non sarà la fine di Big G nel mondo dei videogiochi: nonostante il fallimento del servizio di streaming, l’immiinente evento annuale Game Developers Conference potrebbe rivelare numerosi progetti di Google nel settore, a cominciare dai giochi Android su PC Windows e viceversa.

L’azienda, infatti, sta ampliando gli strumenti che permettono agli sviluppatori PC di portare titoli di alta qualità su Android, mentre il suo servizio Play Games su PC si prepara a includere ogni singolo gioco disponibile su Google Play, rendendo possibile giocare a titoli Android anche su Windows.

Pur non avendo ancora stabilito una tabella temporale definitiva, Google prevede che il 2025 sarà un anno molto interessante per i suoi investimenti nel settore gaming. Nel 2022, Google ha lanciato la beta di Google Play Games per PC, permettendo di giocare a titoli Android su computer.

Tuttavia, il catalogo limitato ha reso il servizio poco interessante. Adesso, la situazione sembra essere pronta a cambiare radicalmente, visto che migliaia di nuovi giochi saranno disponibili a breve. Oltre all’ampliamento della libreria, Google introdurrà nuove funzionalità su Play Games per PC, tra cui una sidebar per accedere rapidamente alle impostazioni di gioco e il supporto per multi-account e multi-instance, permettendo di eseguire più giochi con account diversi contemporaneamente.

Sul fronte Android, Google vuole sfruttare il successo di titoli cross-platform come Genshin Impact e Diablo Immortal, che hanno generato enormi profitti grazie agli acquisti in-app. Inoltre, un nuovo SDK nativo per PC faciliterà la distribuzione di giochi compatibili sia con dispositivi mobili che con Windows, sfidando potenzialmente Steam nel mercato dei giochi per PC.

Infine, Google avvierà un programma pilota per supportare il porting di giochi PC su Android. Tra i primi titoli disponibili ci saranno il gioco di avventura Dredge, il titolo strategico basato sulla fisica TABS e l’RPG in stile classico Disco Elysium. Questi sviluppi rappresentano un passo importante per il gaming mobile, contrastando il predominio dei titoli free-to-play, offrendo invece esperienze premium agli utenti.

Per tutte le notizie relative al mondo dei videogiochi il link da seguire è direttamente questo.