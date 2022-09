JBL Go 3, Clip 4 e soundbar sostenibili per audio top ovunque

Nel corso dell’evento Harman ExPLORE, JBL ha presentato le sue novità per offrire audio ancora più sostenibile ovunque con gli speaker portatili JBL Go 3 Eco e Clip 4 Eco, oltre che in casa con quattro nuove soundbar. Nella gamma Soundbar arrivano le nuove JBL Bar 1000, 300, 500 e 800. Grazie al suono surround 3D, le ultime Soundbar di JBL sono pensate per offrire un’esperienza più immersiva.

In particolare, la JBL Bar 1000 è in grado di creare un effetto home cinema senza fili combinando i quattro driver up-firing alla tecnologia MultiBeam di Harman (per un totale di 7.1.4 canali) producendo un suono 3D surround Dolby Atmos e DTS:X. Tutte le nuove Soundbar sono dotate della tecnologia PureVoice che utilizza l’algoritmo di JBL per ottimizzare le voci, in modo da poter seguire i dialoghi in modo più chiaro, anche quando gli effetti surround sono al massimo.

Inoltre, l’applicazione JBL One consente di configurare e sfogliare le piattaforme musicali integrate per trovare la propria nuova canzone preferita. Le nuove Soundbar di JBL saranno disponibili da ottobre 2022 ai seguenti prezzi consigliati: JBL Bar 1000 a 1.149 €, JBL Bar 800 a 899 euro, JBL Bar 500 a 649 € e JBL Bar 300 a 399€.

JBL Go 3 Eco e JBL Clip 4 Eco

Ancora, arrivano dal produttore nuovi altoparlanti. Realizzati utilizzando il 90% di plastica PCR (Post Consumer Recycled) per la struttura principale e il 100% di tessuto riciclato per il rivestimento dei diffusori, i nuovi speaker si presentano anche nella confezione più sostenibile di JBL. Il nuovo design ecologico riduce la quantità di plastica utilizzata.

JBL Go 3 Eco è lo speaker ultraportatile, impermeabile e resistente alla polvere con grado di protezione IP67 della gamma JBL. Offre un’autonomia di 5 ore, mentre JBL Clip 4 Eco, invece, assicura 10 ore di riproduzione. Il JBL Go 3 Eco e il JBL Clip 4 Eco saranno disponibili nei colori Forest Green, Ocean Blue e Cloud White a partire da dicembre 2022: €39,99 (JBL Go 3 Eco) e €59,99 (JBL Clip 4 Eco).

In questo precedente articolo abbiamo già parlato degli auricolari JBL Tour PRO 2 True Wireless, presentati come i primi al mondo con schermo e controlli touch nella custodia di ricarica, e anche le nuove cuffie JBL Tour ONE M2 con cancellazione del rumore attiva ANC che si adatta automaticamente all’ambiente circostante in tempo reale.

A paritire dalla data di disposnibilità, tutti i prodotti JBL si possono acquistare nel negozio ufficiale del marchio: la maggior parte degli speaker, auricolari, cuffie altri prodotti JBL sono disponibili anche a partire da questa pagina di Amazon.