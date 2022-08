JBL Tour Pro 2 mettono lo schermo touch nella custodia di ricarica

Durante la presentazione Harman ExPLORE svoltasi nelle scorse ore, non a caso alla vigilia di IFA 2022 di Berlino, sono stati presentati JBL Tour Pro 2 come i primi auricolari al mondo dotati di custodia di ricarica smart con schermo sensibile al tocco.

Grazie al display LED touch da 1,45 pollici integrato l’utente può gestire musica, personalizzare gli auricolari, gestire chiamate, messaggi e notifiche, il tutto al volo e in tempo reale, senza la necessità di cercare ed estrarre il telefono e senza nemmeno aprire l’app JBL Headphones.

Per quanto riguarda gli auricolari senza fili JBL Tour Pro 2 si tratta di un dispositivo con connettività Bluetooth 5.3 LE, dotati di driver da 10 mm, contro i 6,8 mm del modello precedente e naturalmente della tecnologia di cancellazione del rumore.

Il costruttore propone questo modello sopratutto per produttività e comunicazione, anche grazie alla presenza di ben 6 microfoni per assicurare telefonate e videochiamate con parlato chiaro. In ogni caso siamo certi che l’apprezzata qualità audio Harman – JBL e lo schermo touch nella custodia risulteranno utili anche per l’impiego nel tempo libero per l’ascolto della musica e video. L’autonomia dichiarata è di 10 ore con una carica e fino a 40 ore grazie alle ricariche tramite la custodia di trasporto.

Nella stessa famiglia di prodotti troviamo anche le nuove cuffie JBL Tour One M2 che mettono a disposizione cancellazione del rumore adattiva e driver con sintonizzazione JBL Pro, indicate per lavoro, tempo libero e viaggi. Anche questo modello supporta l’ultima tecnologia Bluetooth 5.3 LE ed offre una autonomia di 30 ore con cancellazione del rumore in funzione, mentre disattivandola si arriva fino a 50 ore. Grazie alla ricarica veloce è possibile ottenere fino a 5 ore di autonomia extra in solamente 10 minuti di ricarica.

Gli auricolari JBL Tour Pro 2 e le cuffie JBL Tour One M2 saranno disponibili nei colori nero e champagne a partire da gennaio 2023 al prezzo consigliato rispettivamente di 249 € e 299 euro. A paritire dalla data di disposnibilità, tutti i prodotti JBL si possono acquistare nello store ufficiale: la maggior parte degli speaker, auricolari, cuffie altri prodotti JBL sono disponibili anche a partire da questa pagina di Amazon.