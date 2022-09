iPhone vince su Android, conquista oltre metà degli smartphone USA

Non succedeva dal 2010, quando per la prima volta Android superò la base di installato iPhone negli USA: a partire dal trimestre che si è concluso a giugno, ora nel 2022 con un sorpasso storico Apple e iPhone riconquistano oltre la metà di tutti gli smartphone attivi negli Stati Uniti.

Il merito, secondo gli analisti riportati dal Financial Times, è soprattutto degli switcher che abbandonano Android per passare a iPhone, ma anche grazie all’enorme base di installato composta da utenti che usano iPhone per diversi anni, otre al fiorente mercato degli iPhone usati e ricondizionati.

Il primo segnale è arrivato nel trimestre conclusosi a giugno, quando la base di installato di iPhone attivi ha raggiunto il 50% di mercato. Un risultato eccezionale per la multinazionale di Cupertino, tenendo presente che il restante 50% di mercato è occupato da terminali Android proposti da una galassia di circa 150 marchi e costruttori. Uno contro 150.

Recentemente Tim Cook ha dichiarato che Apple ha ottenuto un trimestre record in termini di switcher, utenti che abbandonano Android per passare a iPhone. Ora arriva anche la conferma indipendente degli analisti. «I sistemi operativi sono come le religioni: non cambiano mai in modo significativo» dichiara Jeff Fieldhack, direttore ricerche di Counterpoint. Aggiungendo però «Ma negli ultimi quattro anni il flusso è stato costantemente da Android a iOS».

Naturalmente gli USA sono per nascita e storicamente il mercato con le percentuali Apple superiori: anche se per iPhone sarà difficile superare oltre metà degli smartphone altrove, in ogni caso il sorpasso su Android in USA sembra essere un segnale. Secondo Fieldhack «Questa è una grande pietra miliare che potremmo vedere replicata in altri paesi ricchi in tutto il mondo».

Questo anche perché nella fascia di prezzo iPhone si muove una clientela che risente meno degli andamenti negativi del mercato in corso. La serie iPhone 13 ha registrato vendite sostenute anche in periodi storicamente di flessione in vista della nuova serie: secondo le previsioni il successo di Apple e iPhone proseguirà con la nuova gamma iPhone 14 e 14 Pro che sarà svelata mercoledì 7 settembre.

Come sempre Macitynet seguirà il keynote con la trascrizione in italiano in diretta con tutte le novità hardware e software presentate. Per tutto quello che c’è da sapere su iPhone 14 Pro il link da seguire è direttamente questo, mentre per tutto quanto sappiamo finora su iPhone 14 il link è quest’altro.