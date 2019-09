JBL a IFA 2019 con le novità Link, Pulse 4 e Bar, per Audio smart, personale e surround

Nello stand di Harman all fiera di Berlino spiccano i prodotti JBL che per l’occasione, ha presentato tre nuovi speaker ed altrettante soundbar che vanno a potenziare l’audio in casa, con la TV e all’aperto.

JBL Link Portable e Link Music

Sono impermeabili (certificazione IPX7), offrono audio in streaming HD (24 bit/96K) e promettono un’autonomia di 8 ore con una sola carica, che avviene tramite apposita base eliminando così la fastidiosa necessità di collegare il cavo quando è scarico.

Nonostante le dimensioni compatte offrono un audio multidirezionale grazie a un trasduttore a gamma intera con emissione a 360 gradi. Promettono alti cristallini, medi definiti e bassi vibranti e sono perciò funzionali sia per chi vuole ascoltare canzoni in streaming sia per chi desidera conoscere le condizioni meteo o le notizie più recenti.

Tra le tecnologie impiegate c’è l’Assistente Google integrato e Chromecast, che si integra con centinaia di app di streaming compatibili (come Google Play Music e Spotify) e si collega ad altri altoparlanti Link o Chromecast per un ascolto in più ambienti. Non manca AirPlay 2 di Apple oltre alle classiche connessioni WiFi dual band e Bluetooth.

JBL Link Music e Link Portable sono disponibili rispettivamente al costo di 99 euro e 149 euro.

JBL Pulse 4

Uno speaker portatile con giochi di luce e JBL Signature Sound. E’ questa la frase che meglio definisce il nuovo altoparlante che, grazie alla presenza di luci LED ad alta risoluzione sotto la sua superficie può riprodurre giochi di luce incredibili che generano una dimensione completamente nuova per ascoltare le canzoni preferite.

Tramite l’app JBL Connect è possibile selezionare colori ed effetti da abbinare a qualsiasi atmosfera, mentre la fotocamera del telefono permette il massimo della personalizzazione usando scansioni e colori abbinati: così alle vibrazioni classiche chill out è possibile abbinare tranquilli colori pastello oppure il turbinio di fiamme arancioni lampeggianti.

È possibile connettere fino a due smartphone o tablet alla volta per ascoltare musica senza interruzioni, mentre la durata della batteria è di massimo 12 ore e la classificazione di impermeabilità IPX7 permette a Pulse 4 di essere usato in qualsiasi situazione, con la pioggia o sotto il sole.

Inoltre nell’app JBL Connect è possibile scegliere la funzione PartyBoost per collegare in modalità wireless più di 100 altoparlanti dotati anch’essi di JBL PartyBoost e animare una festa a ritmo di musica sincronizzata.

JBL Pulse 4 è disponibile in bianco e in nero al prezzo di 249 euro.

Nelllo stand Harman di IFA 2019 Pulse era parte di una installazione “psichedelica” in una grande stanza in cui, grazie a PartyBoost i giochi di luce e la musica rendevano l’atmosfera assolutamente onirica e inusuale. Ovviamente lo stimolo era realizzare foto per Instagram e non abbiamo resistito…

JBL BAR 2.0 All-In-One, JBL BAR 2.1 Deep Bass e JBL BAR 5.1 Surround

JBL Bar 5.1 Surround è per gli appassionati di cinema: è una soundbar con subwoofer wireless da 10″ capace di offrire un’esperienza di suono tradizionale attraverso un solo speaker grazie alla tecnologia MultiBeam combinata con i cinque driver a gamma intera e i due tweeter ad emissione laterale. Si inserisce così in ogni sistema di home music wireless e include anche opzioni come Wi-Fi, Airplay 2 e Chromecast integrato.

JBL Bar 2.1 Deep Bass è dotata di Dolby Digital ed ha 300 W di potenza mentre JBL Bar 2.0 è più compatta ma abbastanza potente per migliorare l’audio di una TV in camera da letto o in un piccolo soggiorno.

La data di commercializzazione delle tre nuove soundbar JBL non è stata ancora annunciata mentre i prezzi partiranno da 179,99 euro.