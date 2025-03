JBL PartyBox 520 ed Encore 2, i nuovi altoparlanti per party e karaoke

Pubblicità

JBL ha annunciato il lancio dei suoi ultimi modelli di speaker Bluetooth portatili della linea PartyBox che, come lascia intendere lo stesso nome, sono studiati e ottimizzati per i party in casa o all’aperto. Le novità sono PartyBox 520 e PartyBox Encore 2.

Il top della gamma è PartyBox 520, il modello a batteria più potente della linea per eventi di grandi dimensioni. È dotato di una tecnologia che analizza il segnale musicale in tempo reale per ottimizzare le prestazioni del driver, garantendo bassi potenti e una riproduzione del suono priva di distorsioni.

Il dispositivo, che può essere facilmente trasportato grazie a un design resistente agli schizzi (certificazione IPX4) e ad un manico telescopico, offre un’autonomia fino a 15 ore con batterie sostituibili e supporto alla ricarica rapida. Inoltre, grazie al sistema Auracast, è possibile collegare più speaker compatibili per creare un ambiente audio immersivo.

PartyBox Encore 2

L’altro modello, PartyBox Encore 2, invece, si presenta in un formato ancora più compatto, pensato per eventi a tema karaoke. Dotato di Bluetooth 5.4 LE Audio e di un manico ergonomico migliorato, questo modello offre anch’esso fino a 15 ore di riproduzione, con la possibilità di ricarica rapida che in 10 minuti garantisce ulteriori 80 minuti di autonomia. Tra le sue caratteristiche, vi è un input integrato per chitarra e microfono, che consente di sfruttare al meglio le potenzialità per performance dal vivo, supportato da un sistema di giochi di luce dinamici.

Entrambi i dispositivi sono progettati per supportare un alto livello di connettività e integrazione con l’app JBL, che consente di accedere a diverse impostazioni e personalizzazioni.

Prezzi e disponibilità

PartyBox 520 sarà disponibile dal giugno 2025 al prezzo di €799,99, mentre il PartyBox Encore 2 sarà lanciato ad aprile 2025 a €349,99, con distribuzione tramite JBLstore.com e rivenditori autorizzati.

I prodotti JBL sono disponibili anche su Amazon direttamente a partire da questo indirizzo, insieme ai nuovi altoparlanti Charge e Flip.