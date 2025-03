In iPhone 17 Air un incubo del presente batte un sogno del passato

Pubblicità

Un sogno vecchio quasi cinque anni, iniziato dopo il rilascio di iPhone 12, sconfitto da un incubo del presente. Stiamo parlando dell’iPhone totalmente senza porte che Apple avrebbe considerato di fare già da quest’anno ma che ha poi rinunciato a mettere in commercio per un paio di buone ragioni.

Il telefono che avrebbe finalmente portato a compimento un obiettivo che, secondo le voci, a Cupertino si culla da moltissimo tempo sarebbe dovuto essere, dice Mark Gurman, Phone 17 Air. Il rivoluzionario smartphone sarebbe stata l’occasione giusta per lanciare questa innovazione visto che, per una serie di ragioni (tra cui anche quella, appunto, di essere molto sottile) dovrebbe costituire una sorta di laboratorio per tecnologie innovative.

Pericolo UE

Apple ha però rinunciato non tanto per l’impossibilità di eliminare anche la porta USB-C, ultima rimasta dopo la cancellazione del jack da 3,5mm, ma per il timore che l’Unione Europea, dopo avere imposto l’abbandono di Lightning, avrebbe avuto di che eccepire nuovamente scatenando una battaglia legale a fianco di quelle già in corso.

Gurman non spiega su che basi l’Ue avrebbe potuto lanciare un caso di fronte di un telefono senza porte e sinceramente è abbastanza difficile inventarne una sufficientemente solida. Se infatti è chiaro che un iPhone con Lightning complica la vita mettendo in campo un secondo standard di collegamento per giunta proprietario, uno privo di porte ma che si sincronizza e si ricarica via wireless non si comprende che difficoltà avrebbe proposto.

Più concreta sembra la seconda ragione che avrebbe sconsigliato di eliminare la porta USB-C: le possibili proteste degli utenti. Qui è il passato più che il presente ad essere stato messo sulla bilancia.

Pericolo clienti

Apple era stata subissata di critiche prima per l’abbandono del connettore dock a favore della spina Lightning e poi per l’abbandono della porta per le cuffie.

Anche se l’arrivo della porta USB-C al posto della Lightning non ha dato luogo a troppi scossoni (anche è stata benvenuta), non è del tutto fuori luogo ipotizzare una ondata di commenti negativi in particolare da coloro che non amano i caricabatterie wireless, tutti più lenti della porta USB-C.

Possibile anche che a non tutti possa piacere l’idea di sincronizzare iPhone sul cloud oppure in alternativa di essere costretti a farlo obbligatoriamente via Wi-Fi e Bluetooth, per non parlare dell’impossibilità di collegare accessori come controller, dischi, hub, display, powerbank, microfoni, CarPlay (in auto più vecchie) e tastiere.

In ogni caso l’idea di un iPhone privo di porte non è stata abbandonata ma solo rinviata, a quanto pare. Sarà l’iPhone pieghevole a testare la pazienza dell’Ue o, più realisticamente, la flessibilità dei clienti Apple?