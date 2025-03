Sorridete, iPhone 17 avrà la super fotocamera selfie

Pubblicità

Secondo l’analista Jeff Pu di GF Securities tutti e quattro gli iPhone 17 che Apple presenterà entro fine anno (iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max) offriranno fotocamera frontale TrueDepth da 24MP, un miglioramento rispetto alla fotocamera frontale da 12MP disponibile sugli iPhone 16.

L’indiscrezione non è nuova e a gennaio l’analista Ming-Chi Kuo, aveva riferito che almeno un modello tra gli iPhone 17 avrebbe integrato fotocamera frontale da 24MP in grado di “migliorare notevolmente la qualità dell’immagine”.

Altre indiscrezioni che circolano sugli iPhone 17 riferiscono che su alcuni modelli la memoria RAM arriverà a 12GB e risoluzione di 48MP per il teleobiettivo 2x sui modelli Pro e Max. I chip sfruttati da Apple sui futuri smartphone dovrebbero essere l’A19 e l’A19 Pro, SoC che sfruttano un nuovo nodo produttivo a 3nm di TSMC noto come N3P.

Gli iPhone 17 dovrebbero integrare anche una tecnologia di raffreddamento per migliorare le prestazioni termiche.

Altra indiscrezione riferita da Jeff Pu è che la produzione in serie dei primi due dispositivi pieghevoli di Apple è prevista a partire dalla seconda metà del 2026; secondo l’analista, Cupertino ha in cantiere due dispositivi di questo tipo: un iPhone con display interno da 7,8″, e un dispositivo pieghevole più grande con display da 18,8″; quest’ultimo dovrebbe essere un ibrido MacBook/iPad offerto con macOS anziché iPadOS. Sono già circolate voci di cambiamenti all’interfaccia di iOS e macOS che vedremo da iOS 19 e macOS 16, e non è da escludere che alcune di queste novità potrebbero essere legate alla necessità di gestire al meglio futuri dispositivi pieghevoli e touch.

