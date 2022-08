Apple Watch 8 previsto con una tinta di rosso diversa

Mentre mercato ed economia continuano ad accusare rincari e ritardi, Apple sorprende un po’ tutti anticipando la sua presentazione più importante dell’anno al 7 settembre, come non succedeva da anni: non spiazza però i leaker sempre pronti a fornire anticipazioni non solo sugli iPhone 14 ma anche su Apple Watch 8 atteso con una tinta di rosso diversa per il modello (Product) RED.

Sembra che la nuova serie in arrivo quest’anno offrirà una gamma colori più limitata rispetto alla generazione attuale, ma la buona notizia è che al contrario di quanto accaduto nel 2021 non sono previsti ritardi per disponibilità e consegne.

Entrambe le anticipazioni arrivano tramite un post su Twitter firmato ShrimpApplePro, un leaker che in passato ha previsto correttamente diverse novità Apple. In precedenza la stessa fonte aveva già indicato i colori per Apple Watch 8 che riportiamo qui di seguito:

Apple Watch 8 con cassa in alluminio in color argento, mezzanotte, galassia e rosso (Product) RED.

Apple Watch 8 con cassa in acciaio inossidabile in argento, grafite e oro

Oltre alla ulteriore conferma delle dimensioni dello chassis, sempre da 41 e 45 mm come la generazione attuale, il leaker dichiara che Apple manterrà la stessa confezione di vendita solo impiegando più colla nella linguetta di apertura, così da rendere più evidente quando la scatola è già stata aperta. Questo anche per le confezioni di iPhone 14.

Ricordiamo che lo scorso anno Apple ha reso disponibili gli Apple Watch 7 quasi un mese dopo la presentazione. Invece quest’anno, sempre secondo il leaker, i livelli delle scorte risultano superiori, lasciando prevedere pochi o addirittura nessun ritardo per disponibilità e consegne.

Ogni dettaglio sarà svelato il prossimo 7 settembre nel corso dell’evento Far Out nel contesto del quale arriverà Apple Watch 8 Pro assieme ad Apple Watch 8 e ai nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Pro