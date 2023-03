Jeep Avenger, il SUV 100% elettrico arriva in Italia

Porte aperte in tutte le concessionarie Jeep in Italia per conoscere Avenger, il suo primo SUV 100% elettrico: questo fine settimana, sabato 25 e domenica 26 marzo sarà possibile recarsi in uno degli showroom presenti nel nostro Paese per vedere più da vicino il B-SUV Avenger in versione elettrica (in preordine da ottobre), che si è recentemente aggiudicato il titolo di Auto dell’Anno 2023.

Si tratta di un SUV completamente elettrico che l’azienda definisce «compatto» in quanto le sue dimensioni (è lungo 4,08 metri, meno dunque della vendutissima Renegade) sono state «concepite per il mercato europeo, e rappresenta un elemento chiave della strategia globale di elettrificazione del marchio, che punta a diventare il leader mondiale dei SUV a emissioni zero».

È progettato e costruito come un veicolo Jeep fin dal primo giorno – spiega Stellantis, holding multinazionale olandese che controlla quattordici marchi di auto tra cui Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Opel, Peugeot e appunto Jeep – e nel caso della versione full electric parliamo di un’autonomia che arriva a «400 chilometri nel ciclo WLTP e oltre 550 chilometri in città», e con una ricarica di soli 3 minuti l’azienda promette 30 chilometri di autonomia.

Avenger è anche la prima vettura dell’azienda a trazione anteriore ad offrire le funzioni Selec-Terrain e Hill Descent Control che gestiscono la trazione a seconda delle condizioni atmosferiche e del fondo stradale che si sta percorrendo in discesa.

Super-connessa

Lato tecnologie integra funzioni ADAS che promettono «un’autonomia di guida di livello 2 e un’esperienza di bordo completamente digitale e connessa» grazie alla presenza di un display digitale da 20,5″, radio Uconnect e cluster digitale da 10,25″. I servizi Uconnect si gestiscono direttamente dall’app Jeep, tramite la quale, ad esempio, è possibile programmare la ricarica e il climatizzatore con la funzione E-Control, oppure si può usare per controllare il livello residuo della batteria e trovare la stazione di ricarica pubblica più vicina verificandone la disponibilità.

Jeep Avenger, modelli e prezzi

Per quanto riguarda i prezzi di Jeep Avenger in Italia, si parte da 35.400 € per la versione BEV e si sale a 37.900 € per il modello Longitude; la BEV Altitude parte invece da 39.900 € fino ad arrivare alla più accessoriata Summit che costa 42.900 €. E per tutte si può approfittare del contributo statale di € 5.000.

Tutto sulle auto elettriche in questa sezione del nostro sito web. Invece per tutte le notizie di macitynet che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.