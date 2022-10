Jeep Avenger, la prima tutta elettrica è già in preordine

Svelata al Salore di Parigi Jeep Avenger, il compatto SUV completamente elettrico, il primo del marchio. Supera appena i 4 metri di lunghezza, quindi molto compatto, e si pone l’obiettivo di scalare il mercato dei B-Suv. Ecco foto, prezzi e caratteristiche di quella che sembra essere già stata eletta la regina del salone francese.

Così l’ha presentata Antonella Bruno, capo del marchio Jeep in Europa:

Sarà il nuovo punto di ingresso nella gamma Jeep e ci consentirà di completare la nostra copertura di Suv. Ci aspettiamo diventerà il modello più venduto nel nostro portafoglio entro il 2024. Avenger aggiunge un ulteriore livello di elettrificazione alla nostra offerta e rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione del marchio

Sotto al cofano presenta un motore di 400 volt, il primo a marchio Emotors, in grado di fornire 115 kw, corrispondete a 156 cavalli, con 260 Nm di coppia massima. Ad alimentare il motore una batteria 54 kWh da 17 moduli, con un’autonomia dichiarata di oltre 400 chilometri, 550 nel solo ciclo urbano.

Come ricorda La Repubblica, supporta la ricarica con corrente continua e cavo modalità 4 da 100 kw sono sufficienti tre minuti di ricarica per coprire 30km, mentre in 24 minuti la batteria sale dal 20% all’80%. Con cavo da modalità 3 e 11kw corrente alternata, naturalmente, i tempi si allungano e serviranno circa cinque ore e mezza per un pieno.

Jeep Avenger ha un assetto piuttosto basso, il Suv è alto solo 20 centimetri da terra. All’interno si trova un cruscotto snello ispirato alla Jeep Wrangler, mentre l’infotainment è affidato ad un pannello touch da 10,25 pollici.

Prezzi Jeep Avenger

Fino al 30 novembre il listino prevede preordini per Jeep Avenger First Edition che ha un prezzo di listino dino 39.500 euro. Solo per il mercato spagnolo e italiano verrà proposta anche una versione 1.2 turbo benzina. La versione First Edition Bev prevede possibilità di acquisto a rate di 249 euro, mentre per il benzina di 199 euro. Il modello entry level completamente elettrico può arrivare a costare agli acquirenti meno di 30 mila euro usufruendo degli incentivi statali.

