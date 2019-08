Journey, il capolavoro indie su Playstation approda anche su iPhone e iPad

In sordina, senza nessun annuncio preventivo, uno dei titoli Indie più chiacchierati su Playstation 3 arriva ora su iPhone e iPad. Parliamo di Journey, un’avventura dove esplorare paesaggi stilizzati, ma carichi di atmosfera e particolarmente suggestivi. Un viaggio alla scoperta di se stessi. Vincitore di oltre 100 premi è un must have per qualsiasi giocatore.

Il titolo, già approdato su Windows da tempo, ma originariamente concepito per Playstation 3 nel 2012, è adesso giocabile su tutti i dispositivi iOS con iOS 12.2, o superiore. Journey è un gioco di avventura indie sviluppato da Thatgamecompany, stesso team che ha dato i natali a Sky: Children of the Light e Flower.

Proprio come Sky, la storia del viaggio non è raccontata attraverso la voce o il testo, ma piuttosto viene raccontata attraverso cut-scene e accompagnata da una colonna sonora dinamica. La storia si lascia scoprire strada facendo, e impiega uno stile assolutamente minimalista, che piacque molto alla sua release.

Il titolo ha vinto oltre 100 premi dal suo rilascio, tra cui due Guinness World Records per “il numero di premi vinti da un gioco indipendente” e per essere il “più acclamato dalla critica Art House Gioco su PS4.”

Come le versioni PS3 e PC, la versione iOS dispone di elementi multiplayer, anche se non saranno necessari per completare il gioco. Il matchmaking viene gestito tramite Game Center, che consente di accoppiare l’utente con un altro avventuriero, così da esplorare insieme.

Journey è disponibile per il download da App Store al prezzo di 5,49 euro, richiede iOS 12.2, e può essere giocato su iPad, iPhone e iPod touch.