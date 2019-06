Joystick Doctor, il tool per programmare i controller di gioco su Mac

Se non sapete come collegare al vostro Mac il gamepad appena ricevuto in regalo, non disperate. La soluzione ha un nome: Joystick Doctor, una piccola utility progettata proprio per facilitare la configurazione di qualsiasi controller di gioco al Mac.

Grazie a questo leggero (pesa solo 4.4 MB) ma efficace strumento potrete infatti connettere facilmente al Mac i controller di Xbox, Playstation, Wii ma anche qualsiasi altro joystick o gamepad in commercio.

L’app riconosce sia i controller con filo, sia quelli che si possono collegare via wireless ed è in grado di risolvere eventuali problemi di compatibilità tra le due parti. Mette inoltre a disposizione una pratica schermata attraverso la quale è possibile personalizzare ogni singolo tasto ed attaccarlo così al gioco in riproduzione e al proprio stile di gioco.

Tra i titoli compatibili che si leggono nella descrizione di iTunes figurano giochi del calibro di Minecraft e Call of Duty ma la lista è ovviamente sterminata. Joystick Doctor è in definitiva l’utility che non può mancare nel Mac del videogiocatore incallito e il prezzo è certamente favorevole: si compra infatti su Mac App Store per soli 1,09 euro, una cifra irrisoria se raffrontata a tutti i problemi di compatibilità che risolve in maniera completamente autonoma.