Mercedes-Benz Truck eActros, il camion innovativo completamente elettrico

Mercedes-Benz Trucks ha consegnato a un Cliente un ulteriore eActros, il truck silenzioso e a zero emissioni locali. Il fornitore di servizi logistici internazionale Dachser inserirà il truck elettrico da 18 tonnellate nella sua flotta di veicoli attivi nell’area di Stoccarda. La consegna ufficiale del veicolo è avvenuta nel centro logistico Dachser di Kornwestheim, cittadina alle porte di Stoccarda.

L’eActros è parte integrante della cosiddetta ‘Innovation Fleet’ di Mercedes-Benz Trucks per la sperimentazione del truck pesante elettrico nell’impiego reale.

Con questo mezzo, Dachser consegnerà collettame ai suoi clienti nel centro della città di Stoccarda – vale a dire spedizioni pallettizzate con pesi a partire da 32 kg, troppo grandi e pesanti per il servizio di consegna pacchi. Nel distretto di Stoccarda Heslach, l’eActros rifornirà inoltre anche il micro hub di Dachser, che provvede poi alla consegna lungo l’ultimo miglio. La superficie di carico dell’eActros offre lo spazio necessario per il trasporto di 18 pallet.

“Gzie a 200 km di autonomia massima”, spiega Stefan Hohm, Responsabile dell’unità Corporate Solutions, Research & Development di Dachser, “, l’eActros copre con sicurezza il nostro fabbisogno chilometrico giornaliero, pari mediamente a 80 km circa, dalla nostra filiale Dachser di Kornwestheim all’area di consegna nel centro di Stoccarda. Le batterie vengono ricaricate durante la notte nel nostro deposito”.

L’eActros viene costruito sul telaio del Mercedes-Benz Actros. Al di là di questo aspetto, tuttavia, l’intera architettura del veicolo è concepita in funzione della trazione elettrica e presenta un’elevata percentuale di componenti specifici.

Due motori elettrici vicini ai mozzi ruota dell’asse posteriore provvedono alla forza di trazione, sviluppando 126 kW di potenza e 485 Nm di coppia ciascuno, che il rapporto di trasmissione converte in 11.000 Nm. Si tratta di una potenza pari a quella di un truck convenzionale. L’energia dell’eActros viene prelevata da batterie agli ioni di litio da 240 kWh che, a seconda della potenza di ricarica disponibile, possono essere ricaricate completamente in due ore (a 150 kW).

Il produttore spiega che nell’ambito della sperimentazione pratica ‘Innovation Fleet’ eActros, 20 Clienti di differenti settori impiegano il veicolo per le rispettive esigenze quotidiane, in versioni da 18 o 25 tonnellate molto vicine alla futura produzione in serie. Uno di questi Clienti è Dachser, fornitore di servizi logistici operante a livello globale, che metterà alla prova l’eActros per circa un anno nella città di Stoccarda, al fine di verificarne l’adattabilità all’impiego quotidiano.

I test della ‘Innovation Fleet’ sono suddivisi in due fasi, ciascuna delle quali coinvolge dieci Clienti. Gli elementi di conoscenza acquisiti con questi test pratici confluiranno direttamente nell’ulteriore sviluppo dell’eActros, fino all’avvio della produzione in serie. L’obiettivo è offrire un servizio di distribuzione in aree urbane pulito e silenzioso anche utilizzando truck pesanti di serie a partire dal 2021. Il primo eActros viene utilizzato da un Cliente in normali condizioni di impiego già da settembre 2018.