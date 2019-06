E se iPhone 11 avesse questa fotocamera posteriore?

Si avvicina, pian piano, la release dei prossimi iPhone 2019, con iPhone 11 che prende forma nei rapporti e nei rumor di queste settimane. Nelle ipotesi avanzate in rete si è parlato di una camera posteriore sporgente, a dire il vero non troppo appetibile dal punto di vista estetico. E se invece fosse così?

Il designer Jonas Daehnert ha pubblicato su Twitter un nuovo concept di come potrebbe essere il prossimo iPhone, con una camera non sporgente. In realtà, lo stesso autore lo propone come possibilità per il 2020, ma non è da escludere che Apple possa stupire gli utenti e riuscire a proporre una camera piatta già su iPhone 2019.

Apple ha iniziato ad usare le macchine fotografiche sporgenti a partire da iPhone 6. Questo incremento di spessore si è reso necessario dall’ingresso di nuove tecnologie, che hanno migliorato la qualità fotografica. Al crescere dello spessore della macchina fotografica, fortunatamente, l’intero corpo del terminale è diventato invece un po’ più sottile.

Anche iPhone 11 è sempre apparso, nelle prime immagini in rete, con un comparto camera sporgente, che a dire il vero non ha fatto sognare gli utenti. Purtroppo, però, sembra impossibile per iPhone 2019 disporre di una camera piatta, perché si tratterebbe di peggiorare sensibilmente le qualità fotografiche, eliminando ad esempio la funzione di stabilizzazione ottica dell’immagine.

Inoltre, c’è da evidenziare come le telecamere includeranno certamente lenti da 12MP, più e di sensori a bassa risoluzione. L’ultima fotocamera di iPhone che non ha richiesto sporgenza, era il sensore a 8 MP.

Peraltro, inserire una terza lente su iPhone 11 renderà sicuramente più ampio l’intero comparto fotografico sul posteriore. Al momento, appare come un grande quadrato, particolarmente diverso rispetto a quello che si apprezza oggi su iPhone XS.