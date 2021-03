Juice regala LA Purse dbramante1928 a chi compra Apple

In occasione della Festa della Donna Juice, catena Apple Premium Reseller, regala LA Purse dbramante1928 alle clienti che acquistano un iPhone, iPad, Apple Watch o Mac. Si tratta di un elegante portafoglio in pelle saffiano, utilizzabile come pochette, grazie al pratico cinturino staccabile, dove poter inserire anche il proprio iPhone.

Questa promozione è valida solo per la giornata di sabato 6 marzo nei negozi della catena Juice Aperti: per l’elenco completo dei punti vendita, con indirizzo, orari e contatti è possibile partire da questa pagina. Nei negozi Juice è anche possibile acquistare tutti i dispositivi Apple, inclusi i più recente e potenti iPhone 12, suddividendo il prezzo in 20 rate mensili a Tasso Zero reale, con TAN e TAEG pari a zero.

Grazie a questa promozione iPhone 12 mini a partire da 839 euro, si può comprare pagando 20 rate da 41,95 euro, senza alcuna spesaextra per interessi né costo di pratica. iPhone 12 a partire da 939 euro, si compra in 20 rate mensili da 46,95 euro. iPad a partire da 389 euro si compra in 20 rate da solamente 19,45 euro ciascuna, mentre iPad Pro a partire da 900,30 euro si paga in 20 rate mensili da 45,01 euro.

Stesso discorso per Apple Watch Serie 6 a partire da 439 euro: con la promozione Juice si porta a Cas subito pagando 21,95 euro al mese per 20 mesi, mentre Apple Watch SE a patire da 309 euro si acquista in 20 rate da 15,45 euro.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.