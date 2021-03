Nubia Red Magic 6 è un Android con specifiche esagerate

Il marchio Nubia si è fatto strada nel mondo dei gaming phone da quando ha deciso di inserire per la prima volta una ventola per il raffreddamento nei suoi telefoni da gioco Red Magic: ora, il brand cinese torna alla carica con la serie Red Magic 6 basata su processore Snapdragon 888, che non solo vanta una ventola interna più veloce, ma ottiene anche due primati mondiali nel mercato mobile: un display da 165Hz e fino a 18GB di RAM.

Non mancano una potente ricarica rapida fino a 120 W (già utilizzata da Xiaomi e Vivo), e trigger dorsali capacitivi, oltre a un dispositivo di raffreddamento a clip a doppia ventola opzionale, e dual-TEC (raffreddamento termoelettrico).

Il Red Magic 6 arriverà sul mercato con Android 11 a bordo, e vedrà luce in tre versioni, che condividono lo stesso schermo FHD+ AMOLED da 6,8 pollici, con campionamento single-touch a 500Hz o multi-touch a 360Hz, per una migliore risposta di gioco. Allo stesso modo, questi dispositivi racchiudono fotocamere identiche: un sensore principale da 64 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP sul retro, oltre a una fotocamera selfie da 8 MP nella parte frontale. Immancabile il jack per cuffie da 3,5 mm in tutta la serie.

Il modello “basic” di Nubia Red Magic 6 presenta un corpo posteriore completamente in vetro, ed è disponibile in “fibra di carbonio nera” o in un più sgargiante colorazione “cyber neon”. Contiene una batteria da 5.050 mAh che supporta fino a 66 W di ricarica, insieme a una ventola interna da 18.000 giri al minuto, rispetto ai precedenti 15.000 giri al minuto, per assistere la camera di raffreddamento del vapore e la piastra in grafene del telefono.

Le cose si fanno più interessanti con Red Magic 6 Pro, disponibile in “iron black” o “ice blade silver”, che aggiunge un pezzo di piastra di alluminio sul retro per aumentare la dissipazione del calore. La singola batteria viene sostituita da due celle che aggiungono fino a 4.500 mAh e, nonostante la capacità totale inferiore, ciò consente una ricarica più rapida da 120 W: solo cinque minuti sarnno sufficienti per portare il telefono al 50 percento. Inoltre, la velocità della ventola del Pro sale fino a 20.000 giri al minuto.

Infine, l’edizione speciale trasparente “Dao”, che non solo ha una ventola a LED, ma anche fino a 18 GB di RAM. Red Magic 6 ottimizzato per Tencent Games è già disponibile per gli ordini in Cina, con il modello base a partire da 3.799 yuan (circa 490 euro al cambio), e il modello Pro a partire da 4.399 yuan (circa 560 euro). L’edizione trasparente premium “Dao” viene venduta a 5.599 yuan (circa 715 euro nella variante da 16 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione) e 6.599 yuan (circa 840 euro) per il modello 18 GB di RAM + 512 GB di spazio di archiviazione.

La buona notizia è che Nubia sta preparando un lancio globale per la serie Red Magic 6 il 16 marzo, con modelli che probabilmente avranno i servizi di Google precaricati. Per chi è interessato all’universo Android si parte da qui, invece per chi preferisce iPhone rimandiamo alla sezione dedicata del nostro sito.

