Marshall, la leggenda dell’audio comprata da Zound

Marshall Amplification, l’azienda che ha prodotto iconici amplificatori per chitarra utilizzati da artisti come Jimi Hendrix, Slash dei Guns ‘N Roses e Kurt Cobain dei Nirvana, è stata acquisita da Zound Industries, l’azienda svedese che per circa dieci anni ha costruito e venduto in licenza cuffie, speaker e auricolari con marchio Marshall.

Ricordiamo che sempre da diversi anni a questa parte Zound è il costruttore dietro speaker, cuffie e auricolari di Urbanears e anche Adidas. I termini finanziari esatti dell’accordo non sono stati divulgati, ma la nuova società sarà il gruppo privato Marshall, dove la famiglia Marshall sarà il suo azionista di maggioranza con una quota del 24%.

Jeremy de Maillard, attuale CEO di Zound e futuro CEO di Marshall Group, ha dichiarato in un’intervista a The Verge che l’accordo riguarda tanto l’acquisizione delle competenze ingegneristiche di Marshall, quanto l’acquisizione del nome per l’utilizzo commerciale del marchio.

Nel futuro immediato il CEO non prevede grandi cambiamenti per nessuna delle due aziende. Tutti i marchi e le sussidiarie di Marshall Amplification – tra cui Natal Drums, Marshall Records e Marshall Live Agency – sono inclusi nell’accordo, e il CEO afferma di essere “al 100% impegnato” sia con l’attuale stabilimento di produzione di amplificatori nel Regno Unito che con la fabbrica in Vietnam.

Non ci saranno nemmeno cambiamenti immediati nel modo in cui vengono sviluppati gli auricolari e gli altoparlanti Bluetooth di Zound. Anche se il nome Zound sta scomparendo a favore di Marshall, l’azienda svedese non ha in programma di abbandonare le sue altre linee di prodotto come Urbanears. Ma de Maillard riferisce che gli articoli a marchio Marshall rappresentano oltre il 90% delle vendite esistenti di Zound, quindi ha senso puntare ancora di più sul marchio.

Nel lungo termine, de Maillard spera che la fusione aiuti a velocizzare lo sviluppo, ad avvicinarsi alla gamma di prodotti “in modo più olistico” e, alla fine, a condividere le conoscenze di produzione e sviluppo del prodotto acquisite lavorando in due industrie molto diverse:

Ciò che stiamo acquistando è fondamentalmente la capacità di rendere un’entità più grande della somma delle sue parti. Non è stato deciso nulla sugli obiettivi a lungo termine della nuova azienda

Quando Zound ha iniziato a concedere in licenza il marchio Marshall nel 2010, era una startup sconosciuta che aveva iniziato a spedire i prodotti solo l’anno precedente. È stato l’iconico marchio Marshall che ha contribuito a metterlo in mostra ovunque nel mondo.

Adesso, dopo oltre un decennio, de Maillard si aspetta che gli altoparlanti e le cuffie a marchio Marshall di Zound possano essere di aiuto per la promozione degli amplificatori per chitarra Marshall:

Abbiamo portato il marchio Marshall in oltre 90 paesi con le cuffie e gli altoparlanti. Quindi è diventato un marchio molto più conosciuto dalle masse di quanto non fosse prima

In altri termini, spiega che prima il brand era noto da chi ne capiva di musica, dai musicisti, dalle persone che erano davvero appassionate di musica, mentre megli ultimi anni grazie alla collaborazione, la società è riuscita a raggiungere molte più persone.

