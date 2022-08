Juice, negozi aperti in agosto, sconti Apple ultimi giorni

I negozi della catena Juice, Apple Premium Reseller, saranno aperti anche nel mese di agosto: da questa pagina è possibile consultare l’elenco di tutti gli store con gli orari d’apertura. Solo fino al 14 agosto è possibile usufruire dei numerosi sconti e promozioni sui prodotti Apple, con risparmi che possono arrivare fino a 230 euro, questo anche tramite il negozio online Juice.

La promozione Juice è disponibile su iPhone, iPad, Mac e Apple Watch e consente di comprarli pagando anche a rate tramite PagoDIL e con JuiceEvolution. Per quanto riguarda iPhone, è ad esempio possibile comprarne uno dell’ultima serie 13 risparmiando 50 euro: i prezzi partono da 889 euro invece di 939 euro, e con JuiceEvolution si parte da 34,19 euro al mese.

Chi invece ha bisogno di un iPad può ad esempio prendere il 10.2″ di nona generazione risparmiando 30 euro, ovvero a 359 euro invece di 389 euro, con rata da 12,82 euro al mese. I risparmi aumentano per i colorati e versatili iMac M1 che Juice propone con risparmi fino a 186 €. In sconto anche MacBook Pro 13” M1 con risparmi fino a 210 euro.

Tra le occasioni Juice da non perdere MacBook Air M1, leggero e potente, è proposto con uno sconto di ben 230 euro, quindi si acquista al prezzo speciale di 999 €. Gli sconti sui prodotti Apple di Juice proseguono anche per AirPods, con risparmi fino a 50 euro, stesso sconto anche per l’accessorio trova tutto di Apple AirTag.

Ma le promozioni non finiscono qui: sempre nei negozi della catena Juice Apple Premium Reseller e nel negozio online Juice è possibile acquistare la stazione di ricarica magnetica 4 in 1 di Zens, per iPhone con MagSafe, a solamente 119,90 euro, invece del prezzo di listino di 139,90 euro. La videocamera di sorveglianza Arlo e gli altri dispositivi del costruttore sono proposti con sconti fino al 30%.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.