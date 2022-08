LinkedIn dà la caccia agli influencer business

Una carriera che pochi si immaginerebbero è quella di influencer in ambito business, eppure, adesso sta nascendo: LinkedIn, il social per il business che è stato acquistato da Microsoft pochi anni fa, ha infatti presentato delle nuove funzionalità che hanno l’obiettivo di rendere più facile la vita ai creator e agli influencer in ambito business.

Il lancio delle nuove funzionalità è anche un ulteriore sforzo di LinkedIn per costruire una piattaforma con un modello di business fluido basato sull’engagement e sulle attività che vada oltre semplicemente il mettere in rete il proprio curriculum o ripostare qualche articolo di giornale finanziario.

Nelle prossime settimane i creatori su LinkedIn potranno aggiungere un collegamento cliccabile direttamente sulle loro immagini e video per indirizzare il traffico verso i loro siti web o altre risorse, indipendentemente dal fatto che si trovino su LinkedIn o meno. Ad esempio, l’azienda fa notare che i creatori possono utilizzare la nuova funzione per collegarsi alle loro newsletter più recenti o ai loro siti web personali. È possibile aggiungere un link cliccabile toccando l’icona “Aggiungi un link” dopo aver creato un nuovo post su mobile con un’immagine o un video.

L’azienda sta anche lanciando una nuova funzione Modelli, pensata per aiutare i creatori a far risaltare i loro post di testo nei feed degli utenti. I modelli sono progettati per dare ai post di testo colore e vivacità, per renderli più gradevoli alla vista e accattivanti per i lettori.

I creatori potranno accedere ai nuovi modelli nelle prossime settimane andando nel riquadro di condivisione o toccando “Pubblica” sul cellulare e selezionando “Usa un modello”. Da qui, è possibile scegliere tra numerosi sfondi e font personalizzabili, aggiungere il proprio testo e premere “Condividi”. È anche possibile aggiungere un link cliccabile ai modelli.

Inoltre, LinkedIn ha iniziato a introdurre i “Caroselli” (Carousels, nell’interfaccia internazionale), un nuovo formato di contenuti che consente di mescolare immagini e video quando si presentano informazioni ai propri follower in un formato sul quale è possibile swappare. LinkedIn afferma che gli utenti inizieranno a vedere i caroselli nel loro feed già da questi giorni. L’azienda prevede di perfezionare la funzione e di diffonderla più ampiamente nel corso dell’anno.

Il lancio delle nuove funzioni avviene mentre LinkedIn riporta di aver registrato un aumento del 20% rispetto all’anno precedente per quanto riguarda l’aggiunta di contenuti visivi nei propri post. Nell’ultimo anno LinkedIn ha intensificato gli sforzi per attirare i creatori sulla sua piattaforma e ha persino lanciato un fondo di 25 milioni di dollari per i creatori nel settembre 2021.

L’idea di LinkedIn di incentivare economicamente i creatori a creare video per una particolare piattaforma non è del tutto nuova, considerando che nomi come TikTok, Instagram e Facebook avevano annunciato centinaia di milioni di dollari in fondi per i creatori per portare più contenuti originali sulle loro piattaforme molto prima di LinkedIn.

Sebbene LinkedIn abbia 830 milioni di utenti, ospita contenuti molto diversi da quelli che si trovano su TikTok e Instagram. Tuttavia, questo non ha impedito alla piattaforma di cercare di corteggiare i creatori e di posizionarsi come una possibile meta per la creazione di contenuti originali. Il riferimento su LinkedIn per i creatori di contenuti è questa pagina.