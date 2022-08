Google Meet fa condividere Spotify e YouTube

La funzione SharePlay di Apple è piaciuta anche a Google, e così a meno di un anno dal suo debutto ecco che arriva l’annuncio: durante le videochiamate con Google Meet ora i partecipanti possono ascoltare insieme la musica di Spotify e guardare i video di YouTube. In realtà l’amore per questa funzione era sbocciato già a febbraio, quando l’azienda di Mountain View ha introdotto la condivisione dal vivo dei video di YouTube nelle videochiamate con Google Duo; tuttavia oggi le sta estendendo su Google Meet come parte della fusione tra le due app annunciata a giugno.

L’opzione di condivisione dal vivo di Google Meet permette agli utenti di gustare insieme non solo i video di YouTube e la musica di Spotify, ma anche di giocare a giochi come Heads Up!, UNO! Mobile e Kahoot!. Queste nuove funzionalità sono disponibili in una nuova scheda denominata Attività a cui si accede tramite il menu a tre puntini a lato e ospita anche sondaggi e Q&A.

Da questa sezione gli utenti possono avviare un’attività condivisa: ad esempio, se vogliono ascoltare insieme una traccia di Spotify non devono far altro che toccare l’icona del servizio e Meet li reinderizza all’app di Spotify, da cui poi avviare la sessione di gruppo. Vale la pena notare che al momento questa funzione è disponibile solo per gli utenti Spotify Premium e supporta dai due ai cinque partecipanti.

La settimana scorsa Google ha compiuto il passaggio successivo della fusione aggiornando l’icona di Duo su Android e rinominandola in Google Meet, mentre l’app di Google Meet ora si chiama Google Meet (originale) e ha un’icona verde: si, è tutto molto confuso.

Come dicevamo gli utenti integrati nell’ecosistema Apple hanno già familiarità con questo tipo di consumo sociale e condiviso dei contenuti per via di SharePlay, una funzione disponibile da fine ottobre 2021 (tramite la versione 15.1 di iOS e iPadOS) che si può usare già da diverse app come AppleTV+, TikTok, Disney+, Hulu, HBO Max, NBA, Twitch, MasterClass, ESPN+, Paramount+, Pluto TV, Apple Fitness+ e Apple Music.

Da luglio le riunioni in Google Meet si possono trasmettere facilmente in diretta su YouTube.