L’impatto iliad in Italia vale 34.000 posti di lavoro e il 61% in più di dati per utente

Gli investimenti e la presenza del nuovo quarto operatore nel nostro Paese, che si sta preparando per il 5G e l’arrivo degli iPhone 2020, fanno bene non solo al settore delle telecomunicazioni ma in generale all’economia: l’ impatto iliad in Italia è quantificato da uno studio I-com, società di analisi indipendente con sede a Roma e Bruxelles specializzata in analisi sulla competitività.

Ricordiamo che l’ingresso di iliad è stato possibile in seguito alla fusione di Wind e H3G, per assicurare un migliore livello concorrenziale in un mercato molto concentrato: si stima che prima di iliad i tre operatori principali detenevano quote simili per un totale di oltre il 90% del mercato mobile. Anche i margini di redditività erano tra i più alti in Europa con il 39% nel nostro Paese, contro il 34% della Germania, il 32% della Spagna e il 29% nel Regno Unito.

Il primo e più importante effetto dell’ impatto iliad in Italia è la creazione di 34.000 posti di lavoro, calcolati dalle posizioni aperte direttamente dal nuovo operatore per la creazione della infrastruttura di rete proprietaria su tutto il territorio, la rete di vendita, l’impiego nei call center tutti nazionali insieme ai posto di lavoro indotti.

L’introduzione di piani ricchi di pacchetti di GB mensili ha portato a un aumento del 61% nel consumo medio di dati mobile mensili per utente rispetto all’anno precedente. Sempre dallo studio I-com l’impatto di iliad in Italia ha portato a un aumento dei GB nelle offerte di tutti gli altri operatori mobile: prima i piani offrivano in media 7,3GB di dati, ora invece la media è salita addirittura a 50GB.

Complessivamente gli investimenti diretti di iliad in Italia sono circa 3,4 miliardi di euro, di cui 1,2 miliardi di euro per le frequenze 5G. Grazie alla creazione di nuovi posti di lavoro, indotto e dell’effetto del moltiplicatore sull’aumento dei consumi, risparmi e maggiore concorrenza, I-Com stima complessivamente in 8,5 miliardi di euro l’ impatto iliad in Italia.



