Friggitrici ad aria e videoproiettori a partire da 64,95 €

Vi serve un videoproiettore per ricreare l’effetto cinema in casa? Oppure una friggitrice ad aria per sgranocchiare le vostre pietanze preferite senza esagerare coi grassi? In entrambi i casi sappiate che alcuni di questi dispositivi sono in sconto grazie ad un codice speciale.

Proscenic T20

Questa macchina può friggere, grigliare, cuocere al forno, arrostire, disidratare, riscaldare, tostare e scongelare gli alimenti. Il motore da 1.500 Watt è in grado di lavorare ad alta potenza creando uno strato croccante all’esterno e mantenendo morbido l’interno, caratteristica particolarmente utile per friggere o grigliare la carne.

La capacità del serbatoio è di 3,5 litri, sufficienti per cucinare le pietanze di una piccola famiglia (circa 3 persone) e il cestello è di forma rettangolare, quindi offre più spazio di cottura rispetto al più tradizionale scompartimento di forma rotonda. Inoltre è privo di BPA e PFOA e si può lavare in lavastoviglie.

Costa 96,19 € ma al momento è scontato a 83,30 €: tuttavia col codice PT20 si ottiene un ulteriore sconto che porta il prezzo a 68,30 €. L’offerta è valida fino al 31 dicembre.

Xiaomi Smart Air Fryer

Offre una circolazione d’aria calda a 360 gradi per cuocere a basso contenuto di grassi ed è possibile programmarla per trovare un pasto caldo quando si torna a casa. Arriva ad una potenza di riscaldamento di 1.400 W e permette un aumento rapido della temperatura e una distribuzione più equilibrata del calore all’interno, riducendo i tempi di cottura e offrendo uno stile di vita più veloce, sano e pratico.

Estraendo il cestello, con superficie antiaderente, la friggitrice si mette in pausa: la temperatura può essere regolata tra 40°C e 200°C e grazie alla configurazione della ventola a doppia velocità si può usare anche per scongelare il cibo congelato, essiccare la frutta e far fermentare le verdure. Può funzionare anche come macchina per la preparazione dello yogurt, essiccatore per frutta, forno a microonde e forno elettrico.

Ha un volume ottimale di cottura di 3,5 litri con capienza sufficiente per cucinare piatti per un massimo di 5 persone. Costa 109,42 € ma al momento è scontata a 87,54 €: col codice PXMAF risparmiate ancora di più, pagandola 64,95 €. L’offerta è valida fino al 31 dicembre.

Wanbo X1 Pro

E’ alimentato dal motore Android 9.0 e offre 1 GB di RAM e 8 GB di capacità per foto, film e spettacoli televisivi. Si connette al WiFi tramite frequenza 2.4 GHz e proietta immagini da un minimo di 40″ a un massimo di 120″ in risoluzione HD a 1.280 x 720 pixel. Si collega al computer tramite HDMI ed è poco rumoroso, in quanto le ventole al massimo della loro operatività producono un leggero ronzio che non supera i 40 dB.

Con 350 ANSI Lumen, costa 161,61 € ma al momento è scontato a 134,67 €: col codice WanboX1 risparmiate ancora di più, pagandol0 112 €. L’offerta è valida fino al 31 dicembre.

VIVIBRIGHT D5000

Questo proiettore è molto più performante del precedente: ha una risoluzione Full HD a 1.920 x 1.080 pixel e due altoparlanti da 10 Watt per l’audio. Con 600 ANSI Lumen, si connette al WiFi anche a frequenza 5.0 e presenta due porte HDMI e due USB per la lettura dei file da chiavette e dischi esterni. La proiezione può essere regolata tra 40 pollici e 300 pollici.

Costa 250,12 € ma al momento è scontato a 202,02 €: col codice Vivi si risparmia ancora di più, pagandolo 173 €. Anche in questo caso l’offerta scade il 31 dicembre.