Juice supervaluta il tuo usato per l’acquisto di un nuovo iPhone, iPad e Mac

Portando nei negozi Juice il tuo vecchio dispositivo Apple si può acquistare il nuovo modello risparmiando: grazie alla promozione Juice supervaluta si ottiene di più dal valore dell’usato per l’acquisto di un nuovo iPhone, iMac e Mac.

Juice supervaluta di 25 euro oltre il valore dell’usato per l’acquisto di un iPhone 11. Per esempio con la permuta di un iPhone XR 64GB a cui si aggiungono 25 euro di supervalutazione, si compra iPhone 11 a partire da 454 euro invece del prezzo di listino di 839 euro.

Juice supervaluta il tuo vecchio iPad di 50 euro, oltre al valore del dispositivo, per comprare il nuovo modello. Per esempio con la permuta di un iPad Wi-Fi 32GB di quinta generazione, a cui si aggiunge la supervalutazione di 50 euro, si può comprare il nuovo iPad a partire da 209 euro invece del prezzo di listino di 389 euro.

Infine Juice supervaluta il vecchio Mac di 100 euro oltre il valore del dispositivo usato. In questo modo, per esempio permutando un MacBook Air 128GB del 2017 si può comprare il nuovo MacBook Air a partire da 679 euro invece di 1.229 euro.

