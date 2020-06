Sconto sulle Zolo Liberty, gli auricolari che sfidano AirPods a 44,99 euro

Gli auricolari Zolo Liberty di Anker sono una vera alternativa agli AirPods di Apple: di tipo True Wireless, sono leggeri e progettati per l’attività sportiva, anche se possono essere indossati e utilizzati nella vita di tutti i giorni. Con un codice si comprano in sconto a 44,99 euro spedizione compresa.

Proprio come per gli auricolari Apple, sono periferiche completamente wireless, quindi senza nessun filo che collega i due auricolari. La forma differisce totalmente da quella di AirPods, restando più sul tradizionale, con forme meno allungate. Dispongono di una custodia di trasporto in grado di ricaricarli, che porta a circa 24 ore l’autonomia complessiva (48 ore nel caso del modello Liberty+): una volta completamente ricaricati gli auricolari assicurano riproduzione musicale per circa 3 ore e mezza.

Zolo Loberty beneficiano della tecnologia Push and Go, che ne semplifica la sincronizzazione, rendendola più veloce, mentre con la doppia pressione del tasto multi funzione è possibile attivare gli assistenti virtuali, Siri su iOS e Google Assistant su Android. Grazie alla tecnologia GripFit, Anker assicura una tenuta comoda e allo stesso tempo sicura all’interno del padiglione auricolare. Inclusi nella confezione troviamo anche gommini EarTips in silicone e Grip Jackets di diverse taglie, per meglio adattarle alle orecchie dell’utente (una coppia in più nel modello Liberty+).

Queste cuffie, recensite da Macitynet a questo indirizzo, sono attualmente scontate su Amazon: grazie al codice 54J6V9JE anziché 65 euro le pagate 44,99 euro spedizione inclusa.