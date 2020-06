Apple lancerà iMac 23”, iPad 10,8” e iPad mini nella seconda metà dell’anno

Negli ultimi giorni, in vista del keynote Apple WWDC20 del 22 giugno, si sono intensificate le anticipazioni di nuovi computer e dispositivi Apple in arrivo nella seconda metà di quest’anno, tra cui iMac 23”, iPad 10,8” e anche un nuovo iPad mini 2020 con schermo leggermente più grande di questo visto finora su questo modello.

In realtà tutti questi prodotti sono già stati anticipati da settimane e mesi, in particolare il nuovo iMac 2020 che secondo un leaker, arriverà finalmente con design completamente rivisto, con cornici sottili e stile che richiama gli iPad Pro. Ricordiamo che cornici sottili, angoli e bordi meno arrotondati e più squadrati sono attesi anche da diversi mesi per gli iPhone 12.

Apple è celebre per la grande cura dei dettagli e uniformità estesa a prodotti, software e servizi in tutta la sua gamma prodotti. Se l’adozione dello stile iPad Pro verrà realmente esteso anche a iMac e iPhone, assisteremo a una generazione di computer e dispositivi di Cupertino con look uniforme come forse mai prima d’ora.

L’indicazione dell’arrivo nella seconda metà dell’anno solleva qualche dubbio sulle tempistiche, sopratutto per iMac 23”, perché questa macchine è già stata indicata in arrivo alla WWDC20 che inizia tra pochi giorni, mentre la seconda metà dell’anno inizia da calendario il primo luglio. In ogni caso occorre rilevare che DigiTimes non è mai stato preciso in questo senso e sembra possa trattarsi semplicemente di una minuzia: Cupertino potrebbe annunciare il nuovo computer tutto in uno e renderlo disponibile qualche giorno dopo, arrivando così a ridosso o esattamente nella seconda metà dell’anno.

Nel nuovo iMac, lo ricordiamo, è atteso l’arrivo della GPU AMD Navi, il chip Apple T2 per sicurezza e gestione della macchina, oltre che l’abbandono dei dischi ibridi Fusion Drive per unità esclusivamente SSD. Per il momento non trapelano però le specifiche tecniche dettagliate dei nuovi modelli di iPad, informazioni che probabilmente faranno capolino in rete nelle prossime settimane e mesi. Considerando che Apple ha da poco introdotto i nuovi iPad Pro, è possibile che per i nuovi iPad Air, iPad e iPad mini la società possa scegliere un evento successivo alla WWDC20 (qui tutto quello che c’è da sapere), magari a settembre od ottobre.

