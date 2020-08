Juice Verona è il nuovo negozio Apple Premium Reseller e Centro Assistenza Autorizzato Apple

Juice conferma un altro traguardo: dopo Juice Aosta inaugurato all’inizio di agosto, un nuovo punto vendita presso il Centro Commerciale Adigeo di Verona. L’inagurazione si è svolta il 17 agosto: specialisti ed esperti Juice sono felici di accogliere i visitatori per rispondere a tutte le domande e offrire consigli in ambito hi-tech. Juice Verona si trova all’interno del rinomato e moderne Centro Commerciale Adigeo, situato in Viale delle Nazioni, 1 a Verona.Il negozio ha un posto d’onore all’interno del centro commerciale, situato vicino a una delle due entrate principali del complesso, al piano terra.

Il punto vendita di Verona è Apple Premium Reseller, una qualifica che ne descrive qualità e competenza: al suo interno è possibile trovare i tuoi dispostivi Apple preferiti tra cui iPhone, iPad, MacBook, iMac, Apple Watch, Apple TV per non parlare di tutte le custodie e gli accessori che permettono di personalizzarli e proteggerli.

Ma Juice Verona è anche Centro di Assistenza Autorizzato Apple, perciò se avrai bisogno di assistenza tecnica sui tuoi dispositivi, o semplicemente vorrai essere consigliato e desideri un controllo approfondito, Juice ti accoglierà a braccia aperte e saprà fornirti un servizio puntuale e professionale come ha sempre dimostrato di fare in tutti i suoi punti vendita. Tra i vari servizi offerti potrai sostituire il display del tuo iPhone, cambiare la batteria o sostituire il disco del tuo Mac.

Oltre ad Apple, in negozio sono disponibile anche altri marchi di qualità che propongono i migliori prodotti di domotica, hi-tech, hard disk Lacie e tavolette grafiche Wacom, e una ricca sezione audio, composta da brand come Beats by Dr. Dre, JBL e Sonos. Per quanto riguarda la domotica, nel nuovo store Juice Verona troverai sistemi di videosorveglianza, dispositivi di illuminazione smart, termostati intelligenti, sensori di movimento e molto altro. Affidati ai consigli degli esperti Juice per rendere la tua casa intelligente e farti sentire ancora più al sicuro superando le tue aspettative.

Centro di Assistenza Autorizzato Apple

Come accennatom Juice propone un servizio efficiente e professionale di assistenza per tutti i prodotti Apple. Ora anche a Verona potrai avere un Team di esperti pronto ad aiutarti con gli inconvenienti che potrebbero succedere durante la vita dei tuoi dispositivi. In quanto Centro di Assistenza Autorizzato, Juice utilizza solo parti di ricambio originali Apple ed è in grado di risolvere qualsiasi tipo di esigenza. Tempi di attesa? In poche ore puoi far sostituire la batteria o il display di iPhone.

Metodi di pagamento

Oltre ai tradizionali metodi di pagamento, con carta o contanti, Juice permette di dilazionare il pagamento in comode rate mensili senza costi né interessi. Grazie a PagoDIL l’importo da pagare viene diviso in 10 quote che ogni mese vengono addebitate al tuo conto corrente e non ti viene richiesta nessuna busta paga. Facile, veloce e conveniente! Per maggiori informazioni su PagoDIL clicca qui.

Servizi per professionisti e aziende

Juice offre servizi convenienti anche per professionisti con partita iva e aziende. È possibile usufruire dei migliori dispositivi aggiornati per il proprio lavoro attraverso il noleggio operativo e non viene richiesto nessun esborso iniziale.

Sconti per studenti e docenti

Juice ha a cuore l’impegno dei docenti e la crescita dei loro studenti, per questo si impegna nel fornire i migliori strumenti con sconti speciali e specifici per il settore dell’educazione. Tutti gli studenti e i professori, infatti, possono usufruire di sconti speciali su Mac, iPad e tavolette grafiche Wacom Intuos, Intuos Pro, Bamboo Folio e Bamboo Slate. Scopri qui i dettagli.

Prenotazione appuntamento

Nel negozio Juice di Verona è possibile prenotare un appuntamento per avere uno Specialista Apple dedicato, evitando code e attese. Potrai risolvere tutti i dubbi e avere un tecnico competente totalmente dedicato alle tue esigenze e domande.

Per tutte le informazioni sul nuovo negozio Juice Verona, numero di telefono, apertura, orari è possibile visitare questa pagina.