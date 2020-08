Adobe «Le foto cancellate dal bug Lightroom iOS sono perse per sempre»

A inizio settimana Adobe ha aggiornato la sua app per modificare e gestire le foto su iPhone: peccato però che questa versione di Lightroom iOS conteneva purtroppo un bug che cancellava le modifiche alle foto e i predefiniti per i quali non era stato attivato il backup sul cloud dell’azienda. Ma il peggio arriva adesso: Adobe ha chiarito che non c’è modo di recuperare quelle immagini. Perse per sempre.

Però c’è una buona notizia. Se ci avete fatto caso abbiamo scritto al passato perché questa “maledetta” versione 5.4 di Lightroom per iOS è stata tolta da App Store. Al suo posto ora c’è la 5.4.1 che risolve il problema per tutti quelli che ancora non avevano aggiornato alla 5.4: aggiornando adesso, non rischieranno di perdere nulla. Chi invece aveva messo la 5.4 ed ha perso i propri dati, come dicevamo non c’è nulla che possono fare per recuperarli, ma possono (anzi devono) installare la 5.4.1 in modo tale da evitare che vadano perse le nuove foto, senza backup, che andranno a caricare all’interno di questa versione.

Il bug di Lightroom iOS era stato segnalato da un utente attraverso il forum di Adobe «Ieri, quando ho usato l’app Lightroom Mobile, andava tutto bene. Avevo tutti i miei preset e le mie immagini salvati nelle applicazioni mentre oggi, 18 agosto 2020, dopo aver aggiornato l’app tramite App Store, ho scoperto che tutte queste cose erano sparite. Ho bisogno che questo problema venga risolto al più presto. Per favore, aiutatemi perché ho davvero bisogno di tutte quelle immagini e quei preset». La risposta di Adobe, come dicevamo, è arrivata subito attraverso una dichiarazione ufficiale in cui spiega che la nuova versione corregge il bug, ma le immagini e i preset “non sono recuperabili”.

«Siamo consapevoli del fatto che alcuni utenti hanno aggiornato l’app per iPhone e iPad alla versione 5.4.0 e che potrebbero perdere foto e preset qualora questi non fossero stati sincronizzati con il cloud di Lightroom. La nuova versione di Lightroom mobile (5.4.1) per iOS e iPadOS è ora disponibile ed impedisce che questo problema possa interessare altri utenti. L’installazione non ripristinerà foto o preset mancanti agli utenti che hanno incontrato questo problema con la versione 5.4.0. Purtroppo non si possono recuperare. Ci scusiamo sinceramente con tutti i clienti che sono stati interessati da questo problema».

E’ una vera sfortuna per Adobe che, proprio pochi giorni fa, ha annunciato che la MAX 2020 Creativity Conference, l’evento annuale con cui l’azienda presenta tutte le nuove versioni e le funzionalità dei software Adobe dedicati a professionisti di grafica, fotografia, design, video digitale e della pubblicità, si terrà online e sarà aperta a tutti. Gratuitamente.