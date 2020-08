Juice Aosta, il nuovo negozio sarà inaugurato sabato 8 agosto

Il nuovo negozio Juice Aosta sarà inaugurato sabato 8 marzo e segna l’arrivo del primo store valdostano dedicato al marchio Apple, il 27esimo della nota catena Apple Premium Reseller.

Il nuovo negozio di Aosta, situato in Via de Tillier 45, a pochi passi dal centro storico, incarnerà la qualità che da sempre contraddistingue Juice. Infatti, sarà sia Rivenditore Autorizzato Apple che Centro Assistenza Autorizzato Apple, fornendo così un servizio a tutto tondo agli amanti della tecnologia nella regione valdostana. Gli specialisti Juice saranno disponibili per consigliare il modello di dispositivo o accessorio più adatto alle necessità dei clienti.

Oltre ai dispositivi Apple nello store Juice Aosta saranno protagonisti tutti i migliori marchi e prodotti hi-tech, nei campi più disparati. Per esempio nella domotica, con sistemi di illuminazione intelligenti, dispositivi per il controllo della temperatura di casa, sistemi di sicurezza di ultima generazione collegabili al proprio iPhone. Nel campo audio si va dagli amatissimi AirPods, ai sistemi Home Theater wireless, passando per i migliori speaker, cuffie e auricolari per musica di qualità.

Juice Aosta metterà a disposizione anche il servizio di assistenza certificata Apple per gli interventi hardware su iPhone, iPad e Mac. Il team tecnico, dotato di tutte le certificazioni necessarie, è capace di soddisfare ogni tipo di esigenza. Juice utilizza solo parti di ricambio originali Apple e garantisce tempi di riparazione record: in solo un paio d’ore sarà possibile sostituire la batteria o il display di iPhone.

Per evitare code e attese sarà possibile prenotare un appuntamento per avere uno specialista Apple dedicato. Fino al 6 settembre il negozio sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 19,30, escluso Ferragosto; il negozio sarà chiuso il 15 agosto.

Ricordiamo che Juice è una catena di negozi Apple Premium Reseller con punti vendita nelle principali città in nord e centro Italia: per consultare l’elenco completo dei negozi, indirizzi e orari di apertura si parte da questa pagina. Invece per il negozio Juice online si parte da questo collegamento.