KartRider Rush+, le corse su go-kart tornano su iPhone e Android

Il gioco di karting mobile gratuito KartRider Rush+ per dispositivi iOS e Android è disponibile su App Store e Google Play Store. Lo sviluppatore promette «Un ricco set di circuiti, modalità di gioco diversificate e innovative» e «Un’infinità di opzioni di personalizzazione dei kart che ridefiniscono il mondo dei giochi di gare di kart».

L’ultima edizione del franchise KartRider, KartRider Rush+, propone oltre 50 circuiti e 20 kart al lancio con sterminate opzioni di personalizzazione di kart e personaggi, compresi adesivi, targhe, pellicole e altro ancora. Il gioco è pensato per sfide veloci fuori casa o sessioni di gioco più lunghe insieme ad altri corridori amici, e offre qualcosa per tutti i gusti con diverse modalità di gioco, tra cui:

Modalità Storia: permette ai giocatori di immergersi completamente nel gioco, ottenendo informazioni sul conto dei personaggi e passando in rassegna diverse modalità di gioco.

Modalità Gara di velocità: fida i corridori a competere gli uni contro gli altri e ad usare le loro abilità di drifting per accumulare punti esperienza (EXP) utili a passare a circuiti più difficili.

Modalità Sala giochi: a prescindere che giochino da soli o a squadre, nella Modalità Sala giochi i giocatori hanno accesso ad opzioni di gameplay aggiuntive come Item Race, Infini-Boost e Lucci Runner.

Modalità Classifica: dalla categoria Bronzo a Leggenda vivente, i giocatori possono salire di livello e ottenere premi come K-Coin per acquistare un vasto assortimento di articoli nel Negozio.

Corsa cronometrata: in questa modalità si lotta contro il tempo per diventare il corridore più veloce.

Per i giocatori che aspirano a diventare corridori provetti, KartRider Rush+ propone un sistema di mentoring che permette ai corridori di allearsi con dei mentori per affinare le loro abilità oppure registrarsi come mentori per fornire orientamento ad altri corridori. Tutti i giocatori partecipanti a questo sistema di mentoring riceveranno premi ed extra. Inoltre, il Sistema Club permette ai corridori di unire le forze e collaborare per superare le sfide, portare a termine le attività quotidiane e ottenere premi.

Tutti i giocatori potranno richiedere i premi per la preregistrazione fino al 25 maggio 2020. I premi per la preregistrazioni includono il kart Skelemech, il personaggio Slugger Dao, le cuffie Angel Wing e gli articoli Star Driftmoji e Love Candy Balloon che sono stati aggiunti come articoli bonus dopo aver raggiunto 5 milioni di preregistrazioni prima del lancio.

KartRider Rush+ è disponibile in tutto il mondo in diverse lingue, compresi inglese, coreano, tailandese e cinese tradizionale: manca purtroppo l’Italiano. Il gioco si scarica gratis da questa pagina di App Store per iPhone e iPad, invece per i dispositivi Android si scarica da questa pagina di Google Play Store: è gratis al download con la possibilità di effettuare acquisti in-app.

