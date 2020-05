Apple rilascia Logic Pro X 10.5 con Live Loops e una tonnellata di novità

Apple rilascia un importante aggiornamento di Logic Pro X (disponibile su Mac App Store a 229,90 euro) con una versione professionale di Live Loops, un workflow di campionatura completamente riprogettato e nuovi strumenti di beatmaking. Si tratta di una mojor realese: secondo la multinazionale di Cupertino «Logic Pro X 10.5 rappresenta una release rivoluzionaria per tutti i musicisti, inclusi i produttori di musica elettronica».

«Mac e Logic Pro X sono strumenti essenziali utilizzati dai più importanti musicisti e produttori al mondo per creare la musica che tutti noi amiamo» dichiara Susan Prescott, Vice President di Apps Product Marketing per Apple. «Logic Pro X 10.5 rappresenta il più importante aggiornamento dal lancio di Logic Pro X, con strumenti potenti e innovativi che ispireranno ogni artista: da chi sta muovendo i primi passi in Logic, ai professionisti che si affidano già al nostro software per realizzare album da Grammy. Siamo ansiosi di ascoltare le produzioni di questi artisti».



Live Loops

Con Live Loops su Mac, gli utenti Logic possono creare musica in modo nuovo, freeform e non lineari. Loop, campioni e registrazioni possono essere organizzati in una nuova griglia musicale, dove gli artisti possono esprimersi in performance spontanee e catturare nella timeline diverse idee per gli arrangiamenti. Le tracce possono essere ulteriormente perfezionate grazie alle funzioni professionali di Logic dedicate alla produzione.

Remix FX ottimizza Live Loops con una collezione di effetti elettronici come bitcrusher, filter, gater e repeater, da applicare in tempo reale alle singole tracce o all’intero mix. Entrambe le funzioni risultano più potenti se utilizzate in combinazione con l’app gratuita Logic Remote, che consente agli utenti di associare il loro iPhone o iPad al Mac per un controllo multi-rouch su Live Loops e Remix FX.

Sampler e Quick Sampler

Sampler rappresenta la nuova generazione del celebre plug-in EXS24 standard di settore, con un nuovo design moderno, ancora più controlli per la modulazione del suono e una piena compatibilità con le versioni precedenti. Con Sampler i produttori possono creare e montare strumenti multisample, utilizzando eleganti workflow drag-and-drop che automatizzano le attività di produzione più complesse.

Quick Sampler è una soluzione rapida e intuitiva per trasformare ogni sound in uno strumento musicale. I musicisti possono scegliere un sound da Logic, Finder o Memo Vocali, oppure registrarne uno direttamente in Quick Sampler. In pochi clic il campione importato può essere tagliato, ripetuto in loop e riprodotto su un keyboard controller, e gli artisti possono accedere a controlli creativi per la modulazione del suono.

Creazione di beat

Logic Pro X 10.5 offre una collezione di nuovi strumenti creativi pensati per rendere più rapida e fluida la creazione di beat originali, un aspetto fondamentale nella produzione di musica elettronica e hip hop.

Step Sequencer è un nuovo editor di Logic progettato per programmare in modo facile e divertente percussioni, bassi e componenti melodiche utilizzando una interfaccia ispirata ai flussi di lavoro delle classiche drum machine. Step Sequencer combina la creazione musicale basata su pattern e opzioni di editing per dar vita a parti originali, offrendo un controllo totale su velocity, repeat, gate, skip, direzione di playback e randomizzazione.

Drum Synth offre una ampia collezione di sound per grancassa, rullante, tom e percussioni interamente generati tramite software. Ogni sound è associato a controlli dedicati per la modulazione del suono, che aiutano i musicisti a perfezionare le loro parti preferite. I sound di Drum Synth possono essere utilizzati su qualsiasi pad in Drum Machine Designer, dove è anche possibile mixarli a campioni per ottenere opzioni creative di sound design.

Drum Machine Designer, lo strumento che consente di creare drum kit elettronici in Logic, è stato ottimizzato per integrarsi alla perfezione con i nuovi workflow di campionatura e programmazione di beat. Ogni drum pad supporta i nuovi plug-in Quick Sampler e Drum Synth, così risulta più facile montare e modulare i singoli suoni di un drum kit. Una volta creati, è possibile riprodurre i kit in tempo reale o programmarli con Step Sequencer.

Logic Remote

Logic Remote è un’app complementare gratuita che consente agli utenti di associare il loro iPhone o iPad al Mac per controllare ed eseguire le funzioni e gli strumenti di Logic utilizzando il multi-rouch. L’aggiornamento di Logic Remote consente di attivare sound in Live Loops, di sfogliare e aggiungere loop e di applicare Remix FX a una sessione.

Prestazioni ottimizzate per Mac

Logic Pro X 10.5 è stato ottimizzato per sfruttare appieno l’hardware Mac più recente e tutta la potenza di macOS, così da offrire prestazioni elevate anche nei progetti più impegnativi con migliaia di tracce e centinaia di plug-in in tempo reale.

Prezzi e disponibilità

Logic Pro X 10.5 è disponibile da oggi come aggiornamento gratuito per tutti gli attuali utenti ed è disponibile su Mac App Store a 229,99 euro per i nuovi clienti. Logic Remote 1.4 per iPhone e iPad è disponibile da oggi come download gratuito sull’App Store. I clienti possono registrarsi per una prova gratuita di Logic Pro X.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di musica e audio sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Per tutti gli articoli che parlano di Apple si parte da questa pagina.