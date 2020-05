Apple potrebbe usare iPhone per trasmettere le sessioni della WWDC20

Con pandemia e lockdown iPhone è stato utilizzato dalla NBC per proseguire le registrazioni della trasmissione American Idol, direttamente nelle case dei protagonisti, tutelando la sicurezza di tutte le persone coinvolte nella produzione: per la prima volta Apple commenta la notizia evidenziando le funzioni di ripresa video e trasmissione di qualità professionale, qualità e funzioni che Apple potrebbe sfruttare impiegando gli iPhone per le dirette streaming della conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC20.

«Sappiamo che le persone fanno affidamento sui loro programmi preferiti mentre sono a casa e siamo felici di far parte di questo processo con il team di American Idol. iPhone offre una soluzione unica per fornire video di qualità broadcast, nel palmo della mano, mantenendo al sicuro il personale di produzione e i talenti in onda e nelle loro case».

Le dichiarazioni di Apple seguono a distanza i commenti entusiastici dei responsabili e dei tecnici della produzione American Idol che hanno spiegato come dimensioni compatte, portabilità ma soprattutto le eccellenti funzioni video, hanno permesso di effettuare le riprese a casa dei concorrenti, senza dover trasportare attrezzature e videocamere professionali molto più ingombranti e costose, come riporta TechCrunch. Trish Kinane, responsabile della trasmissione ha dichiarato che gli iPhone sono fantastici e che «Non sarei sorpreso se mi trovassi a usare in futuro un iPhone nello studio».

Apple non lo anticipa, ma per per riprendere e trasmettere gli eventi della WWDC20 potrebbe affidarsi agli iPhone. Naturalmente per il keynote di apertura lavori e per la presentazione di tutte le principali novità hardware e software, la multinazionale dispone di videocamere professionali e di tutta la strumentazione che impiega per le dirette video in streaming delle sue presentazioni più importanti.

Il discorso cambia però per le decine e decine di sessioni tecniche tenute dagli ingegneri Apple ai programmatori che si svolgono in contemporanea in diverse sale riunioni. Per riprendere e trasmettere tutte queste sessioni tecniche Apple dovrebbe noleggiare o acquistare una mole impressionante di strumentazione video, o in alternativa impiegare gli iPhone. Si tratta molto più che di una semplice ipotesi: l’idea è suggerita anche da Mark Gurman con un suo post su Twitter.

Ricordiamo che per i divieti per gli eventi con la partecipazione di numerose persone e per tutelare la sicurezza di dipendenti e sviluppatori, quest’anno la conferenza mondiale degli sviluppatori Apple sarà un evento esclusivamente trasmesso online e in streaming. La presentazione di tutte le nuove versioni di iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS e probabilmente anche l’introduzione di novità hardware avverrà con il keynote Apple WWDC20 che si svolgerà il 22 giugno.

