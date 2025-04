Il nuovo Kindle Paperwhite, più veloce con autonomia infinita a solo 139,99 €

Pubblicità

Chi stava pensando di acquistare un ebook reader di fascia media ha oggi un’ottima occasione: il nuovo Kindle Paperwhite 2024 da 16 GB è in offerta su Amazon a 139,99 euro, con uno sconto di 30 euro rispetto al prezzo di listino di 169,99 euro.

Un prezzo interessante per quello che è, a tutti gli effetti, il modello più equilibrato della gamma Kindle: più accessibile dell’Oasis e della Signature Edition, ma più completo e raffinato rispetto al modello base.

Il Paperwhite 2024 si rivolge a chi legge tanto e vuole un dispositivo solido, reattivo e adatto a qualsiasi situazione: dalla lettura serale a quella in viaggio, passando per spiaggia, treno o vasca da bagno. Grazie alla certificazione IPX8, infatti, è resistente all’acqua, mentre il display da 7 pollici a inchiostro elettronico è nitido, antiriflesso e leggibile anche sotto il sole.

Le novità rispetto al modello precedente non si notano subito, ma fanno la differenza nell’uso quotidiano. Prima di tutto, la memoria interna raddoppia, passando da 8 a 16 GB: c’è spazio per migliaia di libri, ma anche per audiolibri da Audible, utili quando si vuole alternare lettura e ascolto.

In secondo luogo, Amazon ha migliorato le prestazioni del sistema, rendendo il cambio pagina più veloce del 25%. Questo rende l’esperienza di lettura più fluida, specialmente nei passaggi rapidi tra capitoli, o sfogliando PDF e documenti complessi.

Resta intatta anche l’autonomia, che continua a essere uno dei punti di forza della linea Kindle: fino a 12 settimane con una sola carica, variabile in base all’uso. La ricarica avviene tramite USB-C, come ormai tutti i dispositivi moderni.

In definitiva, è un aggiornamento intelligente: non cambia l’essenza del Kindle Paperwhite, ma lo rende più veloce, più capiente e ancora più adatto a un uso intensivo.

