Kit pulizia Airpods e altri auricolari: in offerta a meno di 3 euro

Per quanto possiate utilizzare con cura AirPods e gli altri auricolari, non sarà mai possibile pulirli a fondo con gli strumenti tradizionali. Ecco, allora, il kit apposito per una pulizia completa, e costa appena 2,77 euro a questo indirizzo.

E’ inevitabile, l’utilizzo quotidiano degli auricolari porterà le periferiche a sporcarsi. Peraltro, considerando quanto piccole siano le componenti a contatto con l’orecchio, la pulizia risulterà particolarmente difficoltosa.

Ecco allora, lo strumento adatto, per far rispondere i vostri auricolari. Si tratta, in sostanza, di una sorta di penna con una punta finissima, in grado di pulire le griglie degli auricolari, i contorni e tutte le parti più piccole in cui può annidarsi il micro sporco.

Si tratta di un set completo, che permette di pulire, dagli auricolari al case di ricarica. Facile da trasportare, questo kit può essere utilizzato in qualsiasi momento, e ovunque ci si trovi. Piò anche essere utilizzato per pulire, oltre agli auricolari, anche i telefoni cellulari, tablet, macchine fotografiche, e altri strumenti dimili, in cui spesso lo sporco si annida tra fessure e spazi inaccessibili agli strumenti di pulizia tradizionali.

La punta di pulizia è come una punta delle penne, in grado di pulire le piccole parti e i fori. Sopra il pennino è posizionata anche una piccola parte in morbida microfibra, che può pulire in profondità la parti più piccole, e i fori presenti nelle micro griglie delle periferiche. Inoltre, lo stelo della penna è studiato per entrare all’interno del case di ricarica delle AirPods, così da pulire gli alloggiamenti delle cuffie.

Il prezzo è davvero irrisorio. Solitamente costa circa 8 euro, ma al momento si acquista ad appena 2,77 euro, nella colorazione nera o bianca. Clicca qui per comprare.