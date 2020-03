KODLIX GN41, il mini PC con 8 GB di RAM in super offerta scontato di quasi 40 euro

Quanti fossero alla ricerca di una soluzione davvero economica per attrezzare il proprio ufficio o la nuova postazione con un mini PC Windows, ecco KODLIX GN41. Si tratta di un set top box con a bordo il sistema operativo desktop di Microsoft, naturalmente Windows 10, con ben 8 GB di RAM. Al momento è in sconto di quai 40 euro rispetto al listino originale e si acquista direttamente a questo indirizzo.

KODLIX GN41 gode di un processore Intel Gemini Lake N4100, un processore Quad Core ben noto quando si tratta di mini PC, noto perché lavora a bassa potenza, e offre comunque prestazioni stabili e affidabili.

E’ affiancato da una GPU Intel HD Graphic 600, che di certo non servirà per il gaming avanzato, ma che comunque offre un buon compromesso per i giochi più casual, senza dimenticare che si tratta comunque di un set top box per attrezzare una postazione base, quindi ottimizzata per la suite Office e per alcune app di produttività, oltre che per le mail e per la navigazione a internet.

Il mini Pc KODLIX GN41 non teme il multitasking selvaggio, anche grazie agli 8 GB di memoria RAM LPDDR4, che consentirà anche di mantenere aperte numerose schede di navigazione Chrome. La memoria integrata è di 64GB di tipo eMMC, comunque sufficienti per memorizzare immagini, video, musica e altri applicativi.

Per quanto concerne il collegamento a internet, è possibile sfruttare l’ingresso LAN Gigabit LAN, per una connessione cablata più stabile, oltre che servirsi del modulo WiFi Dual Band 2,4GHz + 5,8GHz.

Il ùMini PC, naturalmente, è adatto per trasformare il salotto di casa in un centro multimediale, supportando i codec H.263,H.264,H.265, e la decodifica HD MPEG4, così da leggere file video di qualsiasi genere, fino a 4K e di qualsiasi estensione. Integra anche il : Bluetooth 5.0, per poter collegare tastiere e mouse senza fili, o anche laser mouse, nel caso di un utilizzo come centro multimediale in salotto.

Il PC, come già accennato, ha dimensioni e peso davvero contenuti, una soluzione discreta contenute in appena 18,60 x 14,40 x 9,00 cm, per 370 grammi.

Solitamente KODLIX GN41costa oltre 250 euro, ma al momento lo si acquista a 213,90 euro e si acquista direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.