Kospet Magic 2S, circa 20 € per un super smartwatch elegante e anche sportivo

Kospet continua nella sua idea di smartwatch economici, ma esteticamente piacevoli e dalle caratteristiche tecniche più che generose. Questa volta è il turno di Kospet Maginc 2S, una evoluzione del precedente modello non “S”, che migliora in modo evidente alcune caratteristiche. Prima di vedere quali, potrete acquistarlo a 22,35 euro direttamente a questo indirizzo.

A livello estetico i cambiamenti rispetto al diretto predecessore non sono poi così tanti, anche se qualche piccolo dettaglio si può notare. Si tratta comunque sempre di uno smartwatch sportivo, soprattutto per via del cinturino in silicone, che però si innesta in un quadrante piuttosto elegante, e che certamente potrebbe essere indossato per tutto l’arco della giornata, anche per una uscita serale o per il lavoro.

Permette di tracciare ben 40 modalità sportive, dunque di più rispetto alla precedente versione, tra cui comunque quelle più importanti come corsa all’aperto, passeggiate a piedi, ciclismo all’aperto, alpinismo, percorso in corsa, ciclismo interno, ellittica, pilates, yoga, sci, triathlon, aerobica, e tanto altro ancora.

L’orologio smart propone sempre uno schermo circolare da 1,3 pollici con tecnologia TFT e risoluzione 360 x 360, dotato di vetro 2.5D e corpo in metallo. Al suo integra propone una memoria RAM da 128KB e una ROM di 512KB. Propone tutte le funzioni di un tipico smartwatch, come avvisi telefonate ed SMS.

Ha una batteria da 200 mAh, che si ricarica in circa 2 ore, e che può durare fino a 8 giorni. A livello di connettività migliora con la tecnologia Bluetooth 5.0 e ha un livello di certificazione ATM3, dunque molto migliorata rispetto al modello non “S”, che era soltanto IP67.

Ovviamente non rinuncia al reparto notifiche, così da rendere possibile la ricezione al polso di avvisi su telefonate e messaggi, ma naturalmente consente di leggere le notifiche in entrata da altre app, come Facebook, QQ, Skype, Twitter, Wechat, Weibo, WhatsApp e altre ancora.

Kospet MAGIC 2S è compatibile con iPhone e dispositivi Android, con iOS 9 e versioni successive, e Android 4,4 e successivi. Misura circa 9,20 x 7,50 x 5,60 cm e ha un peso di appena 60 grammi, quindi particolarmente leggere, da poter essere indossato per sessioni medio lunghe.

Disponibile con cinturino verde o rosso, solitamente ha un costo di oltre 46 euro euro, ma al momento grazie all’offerta lampo lo si pagherà appena 22,35 euro. Clicca qui per comprarlo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.