La carne coltivata in laboratorio debutta nel cibo per cani

Pubblicità

Arrivano gli snack per cani realizzati con carne coltivata in laboratorio: le prime unità sono state messe in vendita nel Regno Unito, segnando un primato mondiale secondo quanto dichiarato dal produttore.

Prendono il nome di Chick Bites e saranno disponibili in rilascio limitato al lancio in un solo negozio per animali a partire da questo venerdì, mentre lil produttore Meatly ha annunciato l’intenzione di ampliare la produzione per rendere la sua carne coltivata più accessibile anche su larga scala.

Il Regno Unito è diventato il primo paese in Europa ad approvare la vendita di carne coltivata, dando alla società il via libera per produrre alimenti per animali già nel luglio scorso. L’azienda sostiene di essere la prima al mondo a realizzare cibo per animali utilizzando questo tipo di carne, definendolo un passo “verso un mercato significativo per una carne che sia sana, sostenibile e rispettosa del nostro pianeta e degli altri animali”.

Questo nuovo snack per cani è preparato combinando ingredienti a base vegetale con pollo coltivato in laboratorio da Meatly, anche se l’azienda non ha specificato la percentuale di carne coltivata presente nel prodotto. La carne di pollo è stata ottenuta da un singolo campione di cellule prelevato da un uovo di gallina e secondo la società risulta “tanto gustosa e nutriente quanto il petto di pollo tradizionale,” fornendo gli aminoacidi, gli acidi grassi, i minerali e le vitamine essenziali per la salute dei cani.

I “Chick Bites” saranno in vendita da venerdì 7 febbraio in una sola filiale di Pets at Home a Brentford, in Inghilterra. Sebbene questo rilascio limitato rappresenti solo il primo passo, Meatly prevede ulteriori collaborazioni con The Pack e Pets at Home mentre lavora per aumentare la produzione.

Mentre per Europa e Regno Unito si tratta di un debutto assoluto, ricordiamo che la carne coltivata in laboratorio è già stata approvata per l’alimentazione umana in diversi stati USA, Israele e Singapore.

Per tutte le notizie su Finanza e Mercato rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.