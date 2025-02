OpenAI vs Elon Musk, la guerra AI prosegue in tribunale

L’incontenibile Elon Musk e Sam Altman, CEO di OpenAI, sono appena all’inizio di una battaglia legale che promette di durare nel tempo. Un giudice federale della California ha dichiarato che la disputa riguardante il futuro di OpenAI — entità, ricordiamo, creata da Musk e Altman nel 2015, prima di separarsi — potrebbe protrarsi fino al 2027.

Secondo la giudice federale del distretto di Oakland, Gonzalez Rogers, il caso è destinato a essere trattato all’interno di un processo con giuria, prolungando sensibilmente i tempi per la sua definizione.

Quel che è certo è che si tratterà di uno scontro lungo e piuttosto acceso tra due delle figure più influenti dell’attuale panorama tecnologico, mentre si contendono il primato nell’avanzamento dell’intelligenza artificiale e si lanciano reciproci attacchi sui social media.

La tensione tra i due è venuta a galla già durante la prima settimana dell’amministrazione del Presidente Donald Trump, quando quest’ultimo ha annunciato la joint venture Stargate, che porterà a investimenti fino a 500 miliardi di dollari in infrastrutture AI attraverso una partnership tra OpenAI, Oracle e SoftBank.

Musk ha subito criticato l’iniziativa, affermando su X che “in realtà non hanno i soldi”, mentre Altman ha replicato sempre sullo stesso social che Musk si è certamente sbagliato:

Questo è fantastico per il paese. Mi rendo conto che ciò che è ottimale per il paese non coincide sempre con ciò che è migliore per le tue aziende, ma nel tuo nuovo ruolo spero che metterai (l’America) al primo posto