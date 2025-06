La Cina supera il mondo nell’installazione di pannelli solari

In Cina a maggio 2025 sono stati installati 93 GW di solare, la più elevata capacità di energia solare attivata in un solo mese, dati che lasciano a bocca aperta: in altre parole il Paese del Dragone ha installato più capacità solare in un mese rispetto a qualsiasi altra nazione al mondo nell’intero 2024.

Lo riferisce il sito OilPrice.com parlando di dati ufficiali dell’Amministrazione Nazionale per l’Energia riportati da Bloomberg, spiegando che con i 93 gigawatt (GW) di capacità solare installata lo scorso mese, la Cina ha battuto il suo precedente record di 71 GW registrato a dicembre 2024.

Da notare che il picco di aumento della capacità solare del Paese del Dragone a maggio è dovuto anche all’accelerazione per anticipare le nuove politiche governative in vigore dal 1° giugno che hanno portato all’eliminazione della protezione dei prezzi.

Infatti con le precedenti norme i progetti solari avevano in pratica profitti garantiti già al momento dell’avvio delle attività. Con il cambio delle politiche governative si prevede che a giugno le installazioni diminuiranno rispetto al record storico di maggio.

In un diverso report si evidenzia che la capacità di energia solare cumulativa installata in Cina ha superato 1 TW secondo la National Energy Administration (NEA): “Per la fine di maggio 2025 la capacità solare ha raggiunto 1,08 TW (1.080 GW), un aumento del 56,9% anno su anno”, secondo quanto riporta pv magazine.

All’inizio dello scorso anno, l’Associazione cinese dell’industria fotovoltaica ha evidenziato la necessità di un consolidamento nel settore della produzione solare giacché eccessi nella capacità produttiva e guerre dei prezzi stanno portando le aziende locali a una corsa al ribasso.

L’importanza delle fonti rinnovabili e dell’energia a prezzi accessibili è da sempre fondamentale per l’economia di ogni nazione, oggi ancora di più vista la poderosa spinta verso intelligenza artificiale, automazione e robotica, oltre che per la diffusione delle auto elettriche. Purtroppo su questi fronti l’Italia è in clamoroso ritardo, ancora fortemente penalizzata da costi dell’energia e bollette in assoluto tra i più cari d’Europa.

