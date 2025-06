Dito-bot, con 15 € automatizzate il click manuale su qualsiasi oggetto

Volete accendere la vecchia macchinetta del caffè direttamente dal letto così da avere il caffè già pronto che vi aspetta in cucina? Oppure spegnere il climatizzatore senza alzarvi dal divano, accendere la lavatrice mentre siete in ufficio, o più banalmente l’interruttore della luce in determinati momenti della giornata? Non dovete ricomprare i vostri elettromestici preferiti e neppure modificare l’impianto di casa. Vi basta invece comprare questo dito-bot in offerta speciale.

Trattasi di un piccolo robot pensato per trasformare in maniera semplice pulsanti e interruttori tradizionali in elementi Smart. Comunica tramite protocollo Zigbee oppure via Bluetooth 4.2 e per l’appunto permette di gestire elettrodomestici, luci e apparecchiature d’ufficio direttamente da smartphone o tramite comandi vocali.

È compatibile con Alexa e Google e funziona anche direttamente tramite l’app Smart Life integrandosi così in qualunque ecosistema domotico già esistente.

Possiamo definirlo un dispositivo plug-and-play in quanto arriva assemblato e pronto all’uso: così una volta tolto dalla scatola, va semplicemente posizionato in modo che il braccetto mobile possa colpire con precisione il pulsante che da quel momento andrà a controllare.

Il movimento di questa componente va configurato tramite app in modo da adattarne il funzionamento in base alla tipologia di tasto che dovrà controllare. Può schiacciare pulsanti il cui meccanismo non supera gli 8 millimetri di profondità e grazie all’ampia apertura si può facilmente installare su svariati modelli.

Presenta un tasto fisico per controllare il pulsante sul quale viene installato anche manualmente, così se ci si trova nei paraggi si potranno continuare ad utilizzare come si è sempre fatto, anche senza avere lo smartphone a portata di mano.

E ovviamente oltre ad attivarlo a distanza schiacciando il pulsante virtuale sul telefono, è possibile programmarne il funzionamento in base ad orari, giorni della settimana o allo stato di altre automazioni configurate in casa, andando ad ottimizzare consumi e routine quotidiane.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 15 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

