La cover Libra per iPad Pro è la prima al mondo con trackpad

Con il rilascio di iPadOS, il supporto per mouse, funzioni avanzate per multitasking, gestione dei file e altro ancora, Apple ha fatto notevoli progressi per rendere i suoi tablet professionali sempre più sostituti del computer: l’ultimo tassello potrebbe essere la cover Libra per iPad Pro annunciata come la prima al mondo dotata sia di tastiera che di trackpad.

Il telaio realizzato sia in pratica che alluminio è progettato per abbinarsi alla perfezione con le colorazioni spazio siderale e argento degli iPad Pro. È dotata di un sistema di aggancio rapido per fissare il tablet alla cover con tastiera.

Il costruttore promette pulsanti in grado di offrire una digitazione comoda, agevole e veloce come su un MacBook: i portatili di Cupertino sono presi come modello di riferimento sia per la disposizione dei tasti che per il look complessivo, anche se a giudicare dalle prime foto siamo un po’ lontani dalla pulizia del design della multinazionale di Cupertino.

Nella cover Libra per iPad Pro con trackpad non mancano numerose delle caratteristiche e delle funzioni già viste nelle migliori cover per tastiera in circolazione. Oltre ai tasti tradizionali per computer, inclusi quelli ALT e Option tipici dei Mac, sono presenti anche pulsanti funzione dedicati nella fila più in alto per accedere rapidamente alle funzioni speciali. Tra questi quello per tornare alla pagina Home, per la ricerca, per copiare e incollare, quelli per la gestione della riproduzione multimediale, uno per cambiare al volo la lingua di inserimento e anche quelli per regolare la retroilluminazione.

Per scrivere senza problemi anche al buio o di notte tutta la tastiera è dotata di retro illuminazione che l’utente può regolare sia per il colore che per l’intensità su tre livelli diversi. Infine anche un occhio di riguardo anche per la protezione del tablet: nella confezione è infatti inclusa una cover magnetica da applicare sul retro del tablet, in questo modo la cover Libra per iPad Pro protegge sia fronte che retro del tablet.

La batteria integrata da 4.000 mAh è dichiarata per offrire una autonomia di digitazione fino a 200 ore, con la possibilità di ricarica tramite USB-C. Disponendo sia di una porta USB-C in ingresso che in uscita, la cover con tastiera può anche essere impiegata per effettuare una ricarica di emergenza di iPad o iPhone.

Per ora l’annuncio della prima cover con trackpad vale per lo più come una promessa, si tratta infatti di un progetto Kickstarter che però ha già raggiunto rapidamente la soglia minima di finanziamenti per entrare in produzione, superando abbondantemente i circa 9.000 euro richiesti, arrivando a quasi 50.000 euro nel momento in cui scriviamo. Per chi si affretta ed è interessato i prezzi partono da 89 dollari, circa 80 euro: le prime spedizioni sono indicate per gennaio. Sono previsti modelli per tutte le generazioni e le dimensioni di iPad Pro.

