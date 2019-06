iPadOS è confermato: ecco cosa significa per iPad

iOS è nato per iPhone e portarlo su iPad è stata la scelta più logica, ma sul tablet negli anni il sistema ha preso una direzione diversa grazie alla naturale evoluzione della sua complessità e potenza in rapporto alle maggiori dimensioni dello schermo.

E’ per questo che Apple ha deciso di differenziarlo completamente a partire dal nome: iPadOS è da oggi il nome – correttamente anticipato poche ore fa – con cui si indica il sistema operativo progettato su misura degli iPad e che porta con sé una serie di importanti novità a partire dalla griglia nella schermata principale, ora più stretta e capace perciò di contenere un maggior numero di applicazioni.

Attraverso una serie di nuove gesture sullo schermo Apple ha inoltre semplificato il processo di apertura e gestione di più applicazioni all’interno della stessa schermata, così come il controllo delle ultime applicazioni avviate.

Apple ha inoltre potenziato la funzionalità di Split View consentendo di tenere all’interno dello stesso schermo anche più schede della stessa applicazione. Un esempio è l’app Note, con la quale è possibile affiancare due note e lavorare contemporaneamente su una e sull’altra. Questa funzione è disponibile per tutte le applicazioni, non solo quindi quelle di sistema ma anche quelle di terze parti come Word o Gmail.

Apple rinnova anche l’applicazione Files attraverso una nuova vista in colonna corredata dall’anteprima dei file e dei metadata in bella vista. Migliora il modo con cui si condividono i dati e viene aggiunta la possibilità di condividere le cartelle di iCloud Drive e con SMB, cioè anche dai PC, permettendo così di condividere i file anche con Windows.

Forse più importante è la possibilità di accedere ai file contenuti nelle memorie esterne: è cioè possibile farlo direttamente dalle applicazioni, spostando ad esempio le fotografie contenute in una chiavetta USB direttamente dentro l’app Lightroom per l’elaborazione.

Cambia anche il modo con cui si naviga da Safari. L’applicazione infatti non re-indirizza più alla versione mobile del sito ma mostra l’interfaccia concepita per il desktop con le dovute ottimizzazioni degli spazi in modo da migliorare la navigazione tramite lo schermo touch.

Apple introduce inoltre la possibilità di scaricare nuovi fonts dall’App Store ed utilizzarli all’interno delle proprie applicazioni preferite. Migliora inoltre l’editing di testi, con nuove gesture a tre dita per copiare e incollare le porzioni di testo oppure per annullare l’ultima operazione senza dover più scuotere il dispositivo.

Piccolo ma importante miglioramento anche per Apple Pencil la cui latenza, già impercettibile nei suoi 20 millisecondi viene portata a soli 9 millisecondi grazie ad un nuovo algoritmo predittivo. In concomitanza con questo upgrade Apple presenta poi il PencilKit attraverso il quale gli sviluppatori potranno integrare il supporto alla penna offrendo così la stessa esperienza d’uso delle app di sistema anche per le applicazioni di terze parti.