La cucina smart Moulinex cresce con il Cookeo Touch WiFi Aqua

Moulinex allarga la propria famiglia di dispositivi dedicati alla cucina smart, presentando il nuovo Cookeo Touch WiFi Aqua.

Dopo i coocker Cookeo+, Cookeo Grameez e Cookeo Touch WiFi black, l’azienda annuncia oggi la disponibilità del Cookeo Touch WiFi nella colorazione Aqua, in edizione limitata.

A cambiare è solo la colorazione esterna del multicooker Moulinex, che ricorda – come spiega l’azienda – “l’azzurro di un cielo soleggiato, di un mare tropicale o la carrozzeria di un’elegante auto vintage”. Ovviamente, l’arrivo della nuova colorazione ha la scopo di porre l’attenzione sul multi cocker nelle imminenti festività: la combinazione tra le linee moderne del Cookeo Touch WiFi Aqua e la sua colorazione lo rendono un originalissimo complemento di arredo, dunque un gradito regalo di Natale.

Il multicooker di Moulinex permette di creare oltre 100 di ricette, senza necessità di alcun intervento esterno, essendo in grado di regolare in autonomia temperatura e pressione della cottura.

Cookeo Touch WiFi dispone di 13 modalità, tra cui la cottura a vapore, la stufatura, la rosolatura e la cottura a fuoco lento, offrendo la possibilità di cucinare al meglio anche a coloro che non dispongono di molto tempo da investire in cucina.

Cookeo Touch Wi-Fi si aggiorna in automatico, ed essendo connesso, permette anche di accedere a tutte le ricette proposte da Moulinex e dalla larcommunity.

La caratteristica principale di Cookeo Touch risiede proprio nello schermo touch: il display suggerisce le ricette e gli step necessari per realizzarle, guidando anche l’utente meno esperto, con tanto di supporto a foto e video per realizzare piatti in totale semplicità. Inoltre, fornisce suggerimenti e ricette personalizzate in base agli ingredienti a disposizione.

Disponibilità e prezzi

Cookeo Touch WiFi Aqua è in esclusiva su Moulinex.it al prezzo consigliato di 499,99 €. I prodotti Moulinex della serie Cookeo (Cookeo+, Cookeo Grameez e Cookeo Touch WiFi black) si acquistano anche su Amazon direttamente a questo indirizzo che ospita anche la serie Companion in grado anche di processare il cibo mescolandolo durante la cottura.

