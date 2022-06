La dock portatile per Nintendo Switch costa solo 18 euro

La Dock per Nintendo Switch che consente il collegamento con la TV, per giocare in modalità TV può essere costosa. Eppure, esistono alternative davvero economiche, che incrementano la versatilità della console. E’ il caso, ad esempio, di questa dock portatile, che costa appena 18 euro. Clicca direttamente su questo link per acquistarla.

La dock replica esattamente le funzioni di quella originale e permette di collegare la console alla TV, per giocare sul grande schermo. Supporta i cavi ufficiali, oltre al supporto per carica batterie PD. Permette, dunque, di collegare alla TV la console e di ricaricarla contemporaneamente, anche se è bene tenere a mente che l’uscita del caricatore ha bisogno di essere superiore a 39W.

La particolare dock è esteticamente molto più minimale e piccola i quella Nintendo, e consente dunque di essere facilmente trasportata. E’ una 3 in 1 con interfaccia USB 3.0, ingresso 100W PD e HDMI. Questa dock, dunque, può essere acquistata per sostituire quella Nintendo rotta o semplicemente per averne una da portare con sé, quando si trasporta la console in vacanza o da un amico.

E’ possibile acquistarla in due diverse varianti di colore, nera oppure blu e rossa, come i colori ufficiali della console Nintendo Switch.

Solitamente ha un costo vicino ai 30 euro, ma al momento si acquista in offerta a soli 18 euro. Potete acquistarla direttamente da questo indirizzo.