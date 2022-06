iOS 16 permette di condividere un contatto scegliendo quali campi inviare

Una piccola novità di iOS 16 (sistema operativo per iPhone che nel momento in cui scriviamo è disponibile come versione preliminare beta per i soli sviluppatori) è la possibilità – come sempre – di condividere i contatti, permettendo però ora di scegliere quali campi condividere e non inviare per forza tutte le informazioni che abbiamo inserito in una scheda. Usando il nuovo sistema possiamo ad esempio inviare solo nome, cognome e numero di telefono ma non altri dettagli come il compleanno, la data di nascita e altri ancora che possiamo tenere per noi.

Nel menu di condivisione di iOS 16, appare una l’opzione che consente di filtrare i campi; è possibile selezionare tutti i campi nella scheda dei contatti da condividere o deselezionare rapidamente alcuni elementi prima di inviare la scheda in questione.

La selezione dei campi funziona su iOS 16 e su iPadOS 16, ma (almeno per ora) non su macOS Ventura. L’opzione è disponibile anche quando si sceglie di condividere più schede; in questo caso, si vedranno solo i titoli dei campi, senza il contenuto, e potremo filtrare i contenuti desiderati.

Come sempre è possibile condividere la propria scheda contatti o quella di un’altra persona come file vCard (.vcf) in modo che altri possano aggiungerla al loro elenco di contatti; la condivisione delle schede contatti può per e-mail, messaggio o altro metodo.

Su Mac è possibile rendere privata la nostra scheda nelle preferenze vCard di Contatti: i campi che abbiamo scelto di non condividere non verranno inclusi quando condividiamo la scheda.

La versione definitiva di macOS Ventura sarà disponibile in autunno, come aggiornamento software gratuito. Rispetto a macOS Monterey, Apple ha ristretto il numero di Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema. Il collegamento da seguire sul nostro sito per tutte le novità di macOS Ventura è questo.

Per tutte le novità su iOS 16, iPadOS 16 e watchOS 9 vi invitiamo a cliccare sui rispettivi link. Ricordiamo infine che iOS 16 è stato annunciato alla WWDC 2022 del 6 giugno insieme ad altre novità software e hardware che trovate riassunte in questo articolo.