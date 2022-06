Da Juice il nuovo MacBook Pro M2 è già disponibile

Nei negozi della catena Juice, Apple Premium Reseller, e nello store online Juice è già disponibile il nuovo MacBook Pro 13”, il primo computer in assoluto dotato del processore Apple Silicon M2 di seconda generazione.

Il miglioramento delle prestazioni è sensibile rispetto al modello precedente con Apple Silicon M1, tanto che secondo alcuni test MacBook Pro M2 risulta addirittura più veloce di Mac Pro 2019 base. Rispetto a M1, il nuovo M2 è fino al 20% più veloce nella operazioni di calcolo del processore, mentre Apple dichiara un incremento di ben il 35% nelle prestazioni grafiche.

Tenendo conto che tutte queste prestazioni sono racchiuse in un portatile compatto, leggero (solo 1,4 kg), con chassis resistente in alluminio, ottima tastiera ed eccellente qualità costruttiva, si tratta senza dubbio di un portatile Mac da acquistare. Questo anche per chi si affida completamente al portatile per il lavoro, dentro e fuori casa e ufficio.

Le due configurazioni di serie di MacBook Pro 13” M2 sono proposte da Juice al prezzo di listino ufficiale di Apple, ma con in più la possibilità di suddividere l’importo in 10 rate mensili più piccole con PagoDIL, senza costi aggiuntivi e senza interessi.

Il modello base MacBook Pro 13” M2 con CPU 8 core, GPU 10 core, memoria unificata di 8GB e archiviazione SSD da 256GB, costa 1.629 euro, ma grazie a Juice e PagoDIL è possibile averlo pagando solamente 10 rate da 162,90€ al mese. Stesso discorso per MacBook Pro 13” M2 nella configurazione superiore, con specifiche identiche, ma con archiviazione SSD da 512GB, costa 1.859€, ma con Juice e PagoDIL si ottiene a solamente 185,90€ al mese per 10 mesi, sempre senza costi aggiuntivi né interessi.

Tra le altre promozioni Juice in corso segnaliamo Microsoft Office Home & Student, perfetto per la produttività a casa e a scuola, a solo 129€ invece del prezzo di listino di 149 euro.