La lampada LED TaoTronics TT-DL064 è in offerta a 18,39 euro con codice

C’è una lampada da scrivania un po’ speciale in offerta su Amazon: è la TaoTronics TT-DL064 che, grazie ad un coupon da attivare in fase di acquisto, viene venduta a 18,39 euro.

Si tratta di un prezzo davvero vantaggioso per quella che rappresenta una validissima soluzione da posizionare sulla scrivania o sul comodino della camera da letto. La luce infatti può essere regolata su tre diverse varianti di colore che vanno da una tonalità neutra per lo studio (6000K) ad una molto calda (3000K) particolarmente indicata per la lettura prima di coricarsi in quanto è risaputo che concilierebbe il sonno.

Modalità e intensità luminosa così come accensione e spegnimento si controllano tramite alcuni pulsanti touch posizionati sull’ampia base di appoggio, del peso giusto per garantire una buona stabilità anche grazie all’impiego di alcuni piedini in gomma sul fondo che evitando di farla scivolare quando appoggiata su una superficie liscia.

La vita dei LED utilizzati è garantita di 50.000 ore «in condizioni normali di utilizzo», il che vuol dire che se non la strapazzate troppo e la tenete accesa per 6 ore al giorno, tutti i giorni, vi dura per più di vent’anni. Questa lampada integra anche un chip di memoria che consente di riaccendere la luce ai valori impostati l’ultima volta, quindi se trovate una combinazione di colore e intensità confortevoli per l’uso che desiderate farne, poi vi basterà semplicemente accenderla e spegnerla per ritrovarla come l’avevate lasciata.

Complessivamente è abbastanza leggera, il che vuol dire che la potete mettere tranquillamente dentro una valigia per portarvela anche in vacanza o nei viaggi di lavoro. E’ anche molto versatile perché utilizza un braccio mobile che consente di direzionare il fascio luminoso e l’alimentazione tramite USB consente di collegarla ad una qualsiasi presa disponibile, da quella del computer o del TV alla porta di un qualsiasi powerbank, senza quindi alcun vincolo dal punto di vista della posizionabilità.

Consuma solo 5W e promette una luminosità massima pari a 1.000 lux, per l’alimentazione basta un qualsiasi caricatore in grado di erogare almeno 1A, quindi anche il caricatore giurassico che Apple ha incluso nella confezione degli iPhone fino a pochi anni fa.

Quella in promozione è la versione con struttura in policarbonato di colore bianco che di base costa 20,39 euro, una differenza del 15% rispetto ai 26,99 euro necessari invece per comprare il modello tutto nero. Se si spunta la casella Applica coupon 2,00 € in fase di acquisto si ottiene uno sconto di ulteriori 2 euro che permette di comprare la lampada TaoTronics TT-DL064 di colore bianco a 18,39 euro. In dotazione è incluso anche il cavetto da 150 centimetri con spina USB per l’alimentazione.