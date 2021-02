Nuovi titoli in arrivo su Apple TV+ in primavera ed estate

In occasione del Television Critics Association Winter 2021 Press Tour, Apple ha rivelato nuovi titoli originali e film previsti per la primavera e l’estate del 2021.

I nuovi titoli (già disponibili o in arrivo) sono presentati in un filmato caricato su YouTube e sono: la stagione 2 di “The Morning Show”, la stagione 2 di “See”, la stagione 2 di “For All Mankind”, “Servant”, la stagione 2 di “Central Park”, la stagione 2 di “Mythic Quest”, i nuovi “The Mosquito Coast,” “Lisey’s Story,” “Schmigadoon,” “Mr. Corman,” “Foundation,” “The Shrink Next Door” e “Physical”.

Tra i nuovi film evidenziati, abbiamo “Palmer” e “Cherry”, il documentario “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” con protagonista la cantautrice statunitense già vincitrice dei premi Artist of the Year, Album of the Year e Songwriter of the Year agli Apple Music Awards 2019.

“The Mosquito Coast” è uno dei nuovi titoli originali in arrivo quest’anno, con la prima visione prevista per il 30 aprile. La seconda stagione di “Mythic Quest” è prevista per il 7 maggio.

L’arrivo di “Physical”, “Lisey’s Story” e “Schmigadoon” è previsto per l’estate. Apple sta anche lavorando allo sviluppo delle nuove stagioni di “The Morning Show,” “Truth Be Told”, “Central Park” e “See”.

Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+. Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.